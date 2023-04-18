В Днепре пять часов тушат пожар на свалке

В Днепре пять часов горит свалка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Во вторник, 18 апреля, в Диевке загорелась свалка. По данным спасателей, сообщение о пожаре им поступило в 11.39. Приехав на вызов, чрезвычайники выяснили, что горит мусор на площади 0,02 га.

В 15.14 возгорание удалось локализовать, но ликвидация пожара продолжается. Пострадавших нет. Огонь тушат уже около пяти часов.

Спасатели опубликовали фото с места происшествия. Напомним, ранее мы сообщали о столбе черного дыма, который заметили жители Деевки.