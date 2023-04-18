В Днепре пять часов тушат пожар на свалке

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Во вторник, 18 апреля, в Диевке загорелась свалка. По данным спасателей, сообщение о пожаре им поступило в 11.39. Приехав на вызов, чрезвычайники выяснили, что горит мусор на площади 0,02 га.
В 15.14 возгорание удалось локализовать, но ликвидация пожара продолжается. Пострадавших нет. Огонь тушат уже около пяти часов.
Спасатели опубликовали фото с места происшествия. Напомним, ранее мы сообщали о столбе черного дыма, который заметили жители Деевки.
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