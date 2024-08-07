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  • В Днепре пьяным за рулем поймали водителя, у которого ранее на 7 лет забрали права

В Днепре пьяным за рулем поймали водителя, у которого ранее на 7 лет забрали права

Сегодня 16:26
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В Днепре водитель, у которого забрали права, снова попался пьяным за рулем.

Новости Днепра про В Днепре пьяным за рулем поймали водителя, у которого ранее на 7 лет забрали права

Днем 5 августа экипаж остановил в Соборном районе автомобиль Mercedes-Benz. За рулем находился мужчина, который, как оказалось, не имел водительского удостоверения, а во время общения полицейские заметили у него признаки опьянения.

Водителю предложили пройти медосмотр в установленном законом порядке, но тот отказался. После тщательной проверки документов мужчины оказалось, что его уже лишили права управления судом на 7 лет за аналогичные нарушения.

Мы составили протоколы по ч. 3 ст. 130 (Управление лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) и ч. 5 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством повторное в течение года) КУоАП, — говорится в сообщении патрульной полиции.

Мужчину отстранили от управления автомобилем. Его вскоре снова ждет суд.

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