В Днепре пьяным за рулем поймали водителя, у которого ранее на 7 лет забрали права

Днем 5 августа экипаж остановил в Соборном районе автомобиль Mercedes-Benz. За рулем находился мужчина, который, как оказалось, не имел водительского удостоверения, а во время общения полицейские заметили у него признаки опьянения.
Водителю предложили пройти медосмотр в установленном законом порядке, но тот отказался. После тщательной проверки документов мужчины оказалось, что его уже лишили права управления судом на 7 лет за аналогичные нарушения.
Мы составили протоколы по ч. 3 ст. 130 (Управление лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) и ч. 5 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством повторное в течение года) КУоАП, — говорится в сообщении патрульной полиции.
Мужчину отстранили от управления автомобилем. Его вскоре снова ждет суд.
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