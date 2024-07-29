В Днепре пьяный водитель ВАЗа наехал на Ford и скрылся с места ДТП

В Днепре водитель скрылся с места ДТП.

Как сообщили в патрульной полиции, нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ 2109 нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем Ford на фестивальном переулке. После столкновения водитель ВАЗа, не оказав помощи пострадавшему и не вызвав правоохранителей, скрылся с места происшествия.

Впрочем, благодаря оперативной работе патрульной полиции Днепропетровской области, нарушитель был задержан через считанные часы после аварии.

В ходе общения с полицейскими у водителя ВАЗа были обнаружены явные признаки алкогольного опьянения. Проведенный осмотр с помощью Драгера подтвердил подозрения – уровень алкоголя в крови водителя составил 2,22 промилле.

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