В Днепре пьяный водитель спровоцировал ДТП

Водитель автомобиля Opel не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi. В результате аварии пострадавших нет. При оформлении ДТП патрульные заметили, что водитель Opel нетрезв. Они решили его проверить. У мужчины в крови обнаружили 2.17 промилле алкоголя в крови.
В тот же вечер в Новокодакском районе остановили ВАЗ. Водителя выглядел пьяным, поэтому его проверили. Проверка показала у него содержание алкоголя в крови 2,71 промилле. Также оказалось, что мужчина вообще был лишен водительского удостоверения и не имел права управлять автомобилем.
На двоих граждан составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения). На водителя ВАЗ дополнительно составили протокол по ч. 5 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять) КУоАП.
Читайте также:
Автор:
Вооруженные силы Украины удачно атаковали вражеские пункты управления и нанесли…
В Украине растут цены на все продукты, и ингредиенты для…
В Украине выставили на продажу уникальную серебряную монету. Она была…
Сегодня улицы Днепра превратились в огромный каток.
Вооруженные силы Украины удачно атаковали вражеские пункты управления и нанесли удар по району сосредоточения артиллерии российских оккупантов.
Завтра в Днепре ожидается ухудшение погодных условий. К гололеду присоединится туман, на дорогах существенно ухудшится видимость. Водителей призывают не использовать машины, а пересесть на общественный транспорт.
Пограничники Мукачевского пограничного отряда остановили пятерых мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно попасть в Румынию.
В Украине растут цены на все продукты, и ингредиенты для салата "Оливье" не стали исключением. Стало известно, сколько любимое новогоднее блюдо украинцев будет стоить в декабре 2022 года.
В Украине выставили на продажу уникальную серебряную монету. Она была изготовлена до 1241 года. Продавец предложил цену в 90 тысяч гривен (2502,90 доллара) и показал фото уникального лота.
Сегодня улицы Днепра превратились в огромный каток.
Наши Герои делают все, чтобы защитить нас от российских оккупантов.
И хотя в Украине запретили продажу и использование пиротехники, однако находятся люди, использующие петарды и пытающиеся запустить салюты.
Будьте обережні.
Вчера, 7 декабря, на линию "102" неравнодушные граждане сообщили о том, что на улице Метростроевской находится пожилой мужчина, который не знает, как попасть домой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!