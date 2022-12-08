В Днепре пьяный водитель спровоцировал ДТП

В Днепре пьяный водитель Opel спровоцировал ДТП на улице Петрозаводской.

Водитель автомобиля Opel не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi. В результате аварии пострадавших нет. При оформлении ДТП патрульные заметили, что водитель Opel нетрезв. Они решили его проверить. У мужчины в крови обнаружили 2.17 промилле алкоголя в крови.

В тот же вечер в Новокодакском районе остановили ВАЗ. Водителя выглядел пьяным, поэтому его проверили. Проверка показала у него содержание алкоголя в крови 2,71 промилле. Также оказалось, что мужчина вообще был лишен водительского удостоверения и не имел права управлять автомобилем.

На двоих граждан составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения). На водителя ВАЗ дополнительно составили протокол по ч. 5 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять) КУоАП.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: