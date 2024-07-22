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  • В Днепре пьяный водитель Lexus протаранил припарковые авто, а затем ушел с места ДТП

В Днепре пьяный водитель Lexus протаранил припарковые авто, а затем ушел с места ДТП

Сегодня 15:29
просмотров

Водитель пытался уйти с места ДТП, но его остановили прохожие.

Новости Днепра про В Днепре пьяный водитель Lexus протаранил припарковые авто, а затем ушел с места ДТП

Вечером 20 июля в Соборном районе произошла авария. Как сообщили в патрульной полиции, водитель Lexus протаранил два автомобиля, припаркованных на обочине. После этого мужчина пытался уйти с места, но очевидцы происшествия оперативно вызвали полицию и нарушителя задержали.

У мужчины были признаки опьянения, поэтому ему предложили пройти медосмотр в установленном законом порядке, но тот отказался.

На жителя Днепра составили сразу три протокола:

  • по ч. 1 ст. 130 (Управление авто в состоянии опьянения)
  • по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП
  • по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим документы) КУоАП.

Теперь водителя ждет суд.

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