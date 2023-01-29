В Днепре пьяный водитель без прав снес электростолб

О его задержании сообщили в патрульной полиции и рассказали детали.
Так, на улице Макарова в Днепре экипаж патрульной полиции обнаружил автомобиль Geely, въехавший в электроопору.
В ходе общения с водителем инспекторы заметили у него признаки опьянения и предложили пройти проверку на алкоголь. Мужчина согласился и Драгер показал, что в крови водителя 2,02 промилле алкоголя.
При составлении протокола оказалось, что у водителя нет прав.
На него составили протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшие повреждение транспортных средств) и постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.
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Яна Юхименко
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