Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре пьяных водителей оштрафовали на 20 тысяч

Сегодня 08:00
просмотров

В Днепре патрульные задержали двух водителей, которые находились за рулем с рекордно высоким содержанием алкоголя в крови.

Новости Днепра про В Днепре пьяных водителей оштрафовали на 20 тысяч

По данным правоохранителей, всего в Днепре за неделю задержали 77 водителей, которые вели машину в нетрезвом виде. Среди «рекордсменов» оказались водитель ВАЗа и BMW. Первого задержали на проспекте Богдана Хмельницкого, а второго – на улице Пилишенко. Оба водителя нарушили правила дорожного движения. 

Обоим предложили пройти обследование с Драгером. Оба мужчины согласились. В случае с водителем автомобиля ВАЗ, прибор показал 2,83 промилле алкоголя в крови. У владельца BMW этот показатель составил – 3,13 промилле.

На обоих задержанных полицейские составили протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения (часть 1 статьи 130 () КУоАП). Водителю ВАЗ также выписали штраф в 20 400 гривен. Патрульные выяснили, что суд уже лишил мужчину прав, но он все равно сел за руль пьяным. 

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре пьяных водителей оштрафовали на 20 тысячУкраїнська Новости Днепра про В Днепре пьяных водителей оштрафовали на 20 тысячРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Мешканців Дніпра та області запрошують долучитися до зігріваючого челенджу
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Мешканців Дніпра та області запрошують долучитися до зігріваючого челенджу

    Жителей Днепропетровской области приглашают принять участие в согревающем челлендже «Теплый…

    В бою за Украину погиб 44-летний воин из Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В бою за Украину погиб 44-летний воин из Днепропетровской области

    Вблизи Ольгиного Бериславского района Херсонской области, в бою против оккупантов…

    ВСУ атаковали два склада боеприпасов и сбили российские самолет и вертолет, — Генштаб
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    ВСУ атаковали два склада боеприпасов и сбили российские самолет и вертолет, — Генштаб

    ВСУ уничтожили два состава боеприпасов российских оккупантов, а также сбили…

    Успех в единстве: Лукашук рассказал о ситуации в регионе
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Успех в единстве: Лукашук рассказал о ситуации в регионе

    Полномасштабное военное вторжение Российской Федерации в Украину, 246 дней подходит…

    Последние новости

    Мешканців Дніпра та області запрошують долучитися до зігріваючого челенджу
    Мешканців Дніпра та області запрошують долучитися до зігріваючого челенджу

    Жителей Днепропетровской области приглашают принять участие в согревающем челлендже «Теплый дом», который продлится до 10 ноября. Его запустил Днепропетровский областной центр внешкольного образования.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В бою за Украину погиб 44-летний воин из Днепропетровской области
    В бою за Украину погиб 44-летний воин из Днепропетровской области

    Вблизи Ольгиного Бериславского района Херсонской области, в бою против оккупантов погиб Олександр Бап. Ему было 44 года.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Сегодня днепрян ждет пасмурная погода
    Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

    Зонт можно оставлять дома!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    ВСУ атаковали два склада боеприпасов и сбили российские самолет и вертолет, — Генштаб
    ВСУ атаковали два склада боеприпасов и сбили российские самолет и вертолет, — Генштаб

    ВСУ уничтожили два состава боеприпасов российских оккупантов, а также сбили Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Успех в единстве: Лукашук рассказал о ситуации в регионе
    Успех в единстве: Лукашук рассказал о ситуации в регионе

    Полномасштабное военное вторжение Российской Федерации в Украину, 246 дней подходит к концу.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Днепре из-за энергетической тревоги ТРЦ меняют график работы
    В Днепре из-за энергетической тревоги ТРЦ меняют график работы

    Масштабные удары по объектам энергосистемы поставили страну в условия экономии электроэнергии. В связи с этим в Днепре некоторые торгово-развлекательные комплексы изменили график работы

    Вчера 20:30
    просмотров
    Нужна помощь: в Днепре разыскивают грабителя хлебного магазина
    Нужна помощь: в Днепре разыскивают грабителя хлебного магазина

    В Днепре на ул. Титова неизвестный ограбил хлебный магазин.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Днепре попрощались с 25-летней Инной, которая погибла из-за ракетного удара по АЗС
    В Днепре попрощались с 25-летней Инной, которая погибла из-за ракетного удара по АЗС

    В Днепре попрощались с Инной Оданец. 25-летняя беременная девушка погибла в результате ракетного обстрела автозаправочной станции 25 октября. Молодая днепрянка заживо сгорела в машине.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Аж 51 гривна: В Украине хотят ввести новые штрафы для пешеходов
    Аж 51 гривна: В Украине хотят ввести новые штрафы для пешеходов

    В Украине хотят ввести штрафы для пешеходов, которые передвигаются ночью по проезжей части или обочине без светоотражающих элементов.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Бойцы с Днепропетровщины показали, как уничтожают вражеские бронетранспортеры (ВИДЕО)
    Бойцы с Днепропетровщины показали, как уничтожают вражеские бронетранспортеры (ВИДЕО)

    Сичеславцы показали, как уничтожают врагов в Донецкой области.

    Вчера 18:27
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх