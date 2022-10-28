В Днепре пьяных водителей оштрафовали на 20 тысяч

В Днепре патрульные задержали двух водителей, которые находились за рулем с рекордно высоким содержанием алкоголя в крови.

По данным правоохранителей, всего в Днепре за неделю задержали 77 водителей, которые вели машину в нетрезвом виде. Среди «рекордсменов» оказались водитель ВАЗа и BMW. Первого задержали на проспекте Богдана Хмельницкого, а второго – на улице Пилишенко. Оба водителя нарушили правила дорожного движения.

Обоим предложили пройти обследование с Драгером. Оба мужчины согласились. В случае с водителем автомобиля ВАЗ, прибор показал 2,83 промилле алкоголя в крови. У владельца BMW этот показатель составил – 3,13 промилле.

На обоих задержанных полицейские составили протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения (часть 1 статьи 130 () КУоАП). Водителю ВАЗ также выписали штраф в 20 400 гривен. Патрульные выяснили, что суд уже лишил мужчину прав, но он все равно сел за руль пьяным.

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