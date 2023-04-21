В Днепре психиатры незаконно выписывали рецепты на метадон

В Днепре врачи нелегально выписывали рецепты на психотропы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепре разоблачили врачей, которые нарушили правила хранения лекарства с психотропными веществами и выписывали незаконные рецепты на метадон.

Как оказалось во время обысков, двое врачей хранили у себя дома почти 800 таблеток, содержащих психотропы. Психиатры «назначали» препараты, содержащие наркотики, при этом нарушая все инструкции при выдаче этих рецептов. А именно правила учета и хранения таких лекарств.

У них дома нашли журналы учета, печати медучреждения, рецептурные бланки и медицинские карточки пациентов.

Проводятся необходимые экспертизы. После этого правоохранители примут решение об сообщении о подозрении по статье о незаконной выдаче рецептов на наркотические средства.

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