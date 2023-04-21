В Днепре психиатры незаконно выписывали рецепты на метадон

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
В Днепре разоблачили врачей, которые нарушили правила хранения лекарства с психотропными веществами и выписывали незаконные рецепты на метадон.
Как оказалось во время обысков, двое врачей хранили у себя дома почти 800 таблеток, содержащих психотропы. Психиатры «назначали» препараты, содержащие наркотики, при этом нарушая все инструкции при выдаче этих рецептов. А именно правила учета и хранения таких лекарств.
У них дома нашли журналы учета, печати медучреждения, рецептурные бланки и медицинские карточки пациентов.
Проводятся необходимые экспертизы. После этого правоохранители примут решение об сообщении о подозрении по статье о незаконной выдаче рецептов на наркотические средства.
Читайте также:
Автор:
Несмотря на дождливую и не слишком теплую погоду за окном…
Сегодня, 21 апреля, в Днепре на улице Кости Пестушко горел…
Сегодня, 21 апреля, в Днепре в районе перекрестка улиц Леваневского…
В Днепре некоторые троллейбусы изменят движение из-за перекрытия Амурского моста.
Несмотря на дождливую и не слишком теплую погоду за окном в Днепре уже «проснулись» клещи. Активность они начинают проявлять, когда температура воздуха прогревается до +12-15 градусов тепла. Поэтому отправляясь на прогулку в парк или загород необходимо побеспокоится о том, чтобы…
Сегодня, 21 апреля, в Днепре на улице Кости Пестушко горел одноэтажный жилой дом.
Сегодня, 21 апреля, в Днепре в районе перекрестка улиц Леваневского и Гомельской местные жители обнаружили тело мужчины.
В Днепре некоторые троллейбусы изменят движение из-за перекрытия Амурского моста.
На календаре – апрель.
В Днепре идет строительство новых ЖК и торговых центров. В зданиях будут не только квартиры для проживания, но и помещения под офис, магазины, спортзалы, детские сады и зеленые зоны на крышах.
В этом году из-за войны на морские пляжи людей не будут пускать.
Будьте внимательны на дорогах!
Днепр и область продолжают страдать от подтоплений.
В небе над Днепром "пронесется" поток Лирид.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!