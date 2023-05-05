В Днепре призвали реагировать на воздушную тревогу: есть опасность

Поэтому, пожалуйста, будьте в безопасных местах и ​​берегите себя!

Реагируем на сигнал воздушной тревоги, – написал он.

В связи с этим Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, призвал жителей Днепра и области не игнорировать тревогу!

Также в сети сообщают о взлете стратегической авиации врага Ту-95мс и Ту-22м3.

В Днепре и области в 16:36 объявили воздушную тревогу. Сейчас «тревожится» пол Украины.

Пожалуйста, берегите себя!

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