В Днепре призвали реагировать на воздушную тревогу: есть опасность

В Днепре и области в 16:36 объявили воздушную тревогу. Сейчас «тревожится» пол Украины.
Также в сети сообщают о взлете стратегической авиации врага Ту-95мс и Ту-22м3.
В связи с этим Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, призвал жителей Днепра и области не игнорировать тревогу!
Реагируем на сигнал воздушной тревоги, – написал он.
Поэтому, пожалуйста, будьте в безопасных местах и берегите себя!
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