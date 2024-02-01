В Днепре приостановили движение 4 троллейбусных маршрутов: детали

Сегодня, 1 февраля, в Днепре приостановили движение 4 троллейбусных маршрутов: №1, №5, №А и №Б.
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Отмечается, что это связано с проведением аварийных работ.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
UPD: движение возобновлено, сообщили в департаменте транспорта!
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