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В Днепре приостановили движение 4 троллейбусных маршрутов: детали

Сегодня 12:44
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре приостановили движение 4 троллейбусных маршрутов: детали

Сегодня, 1 февраля, в Днепре приостановили движение 4 троллейбусных маршрутов: №1, №5, №А и №Б.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Отмечается, что это связано с проведением аварийных работ.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

UPD: движение возобновлено, сообщили в департаменте транспорта!

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Новости Днепра про В Днепре приостановили движение 4 троллейбусных маршрутов: деталиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре приостановили движение 4 троллейбусных маршрутов: деталиРусский

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