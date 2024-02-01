В Днепре приостановили движение 4 троллейбусных маршрутов: детали

С 1 февраля жителей Днепра и Украины ждет ряд изменений. Часть пенсионеров может получить прибавку к выплатам, в отделении «Укрпошты» можно будет купить лекарства, в том числе и по рецепту врача, для тех, автомобилистов может порадовать изменение стоимости бензина, а…

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