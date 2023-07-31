В Днепре, прикрываясь волонтерством для ВСУ, депутат обманул людей на 10 миллионов

О деталях схемы рассказали в Нацполиции.
Депутат одного из городских советов Сумщины создал два колцентра в Киеве и Днепре. Поймали злоумышленника еще в сентябре прошлого года, но теперь дело передали в суд.
Депутат нанял менеджеров и операторов, работавших в офисах. Сотрудники колцентра звонили предпринимателям и просили перечислить деньги в их благотворительный фонд, который собирает помощь для ВСУ. Чтобы втереться в доверие, они называли конкретные товары, на которые собирали деньги. Это были тепловизоры, приборы ночного видения и шлемы.
Бизнесмены перечисляли средства, затем они пересылались на счета подконтрольных лиц и распределялись между участниками схемы.
За несколько месяцев удалось «заработать» около 10 миллионов гривен. Чтобы скрыть свое преступление, представители фейкового благотворительного фонда действительно пересылали незначительную часть денег на нужды ВСУ.
Сейчас материалы уголовного производства направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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