В Днепре при пожаре на даче обгорел мужчина (ФОТО)

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Пламя мгновенно охватило комнаты, крышу и пристройку к дому. Из-за отсутствия возможности проезда крупногабаритной пожарной техники по узким дорогам садового общества чрезвычайники не смогли подъехать непосредственно к месту происшествия.
В результате пожара пострадал владелец дачи — мужчина 1984 года рождения. С предварительным диагнозом «ожоги верхних конечностей» «скорая» увезла его в больницу.
Общая площадь пожара составила 25 кв. м. Его полностью ликвидировали в течение часа.
Читайте также:
Автор:
19 ноября возле популярного парка развлечений нашли гранату.
Врачи Днепра каждый день спасают жизнь наших военных. В этот…
В Днепре произошло тройное ДТП.
В Днепре после ливня находят потерянные номерные знаки.
Обязательно захватите с собой зонт!
Почти по всей Днепропетровщине сегодня, 20 ноября, сильный дождь.
В Днепре на площади у вокзала была найдена граната. По предварительной информации, боеприпас увидели в биотуалете горожане и вызвали на место происшествия правоохранителей. Полиция выяснила, что корпус гранаты Ф-1 был без запала. Правоохранители устанавливают, кто может быть причастен к инциденту…
На Днепровском железнодорожном вокзале будут проводиться ремонтные работы.
В Днепре спасают 9-летнюю девочку, которая пострадала, когда ее мама зажигала печку.
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул пошел на больничный после попадания под обстрел.
Кондитер из Днепра сделал торт в честь Чемпионата мира по футболу Сегодня 12:49 Известный на весь город кондитер Дмитрий Никифоренко продолжает удивлять кондитерскими шедеврами. В этот раз Дмитрий реалистично воспроизвел футбольную тему. Из медовых коржей и других продуктов кондитер сделал…
Один из фондов, основанных в Днепре, будет проводить розыгрыш с интересным вознаграждением.
В Украине уже почти 9 месяцев идет война. Генштаб ВСУ опубликовал данные потерь оккупантов на украинской земле за последние сутки.
Армия России нанесла немало ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это повлекло за собой дефицит электроэнергии в стране и привело к потребности массовых отключений света.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!