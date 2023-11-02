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В Днепре произошла ужасная авария с участием 6 машин

Сегодня 18:04
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Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Новости Днепра про В Днепре произошла ужасная авария с участием 6 машин

Сегодня, 2 ноября, на перекрестке улиц Владимира Великого и Юлиуша Словацкого произошла ужасная авария с участием шести машин.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что на перекрестке столкнулись Skoda и Daewoo. От удара Skoda вылетела на встречную полосу на улице Словацкого, где столкнулась с Renault, Opel, Honda и микроавтобусом Mercedes.

Новости Днепра про В Днепре произошла ужасная авария с участием 6 машин

Новости Днепра про В Днепре произошла ужасная авария с участием 6 машин

Пострадал водитель Skoda.

На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей. На некоторое время движение на этом участке было затруднено.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Новости Днепра про В Днепре произошла ужасная авария с участием 6 машин

Новости Днепра про В Днепре произошла ужасная авария с участием 6 машин

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