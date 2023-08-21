В Днепре произошла авария с участием двух электросамокатов: есть пострадавшие

В Днепре на велосипедной дорожке на Набережной Победы произошла авария – там столкнулись два электросамоката.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что водитель одного из самокатов вместе с пассажиркой ехали в сторону кольца на Победе. В какой-то момент они отвлеклись, в результате чего выехали на встречную полосу, где столкнулись с другим электросамокатом.
К сожалению, пострадали оба водителя. Одного из них даже госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – перелом носа, ушиб головы.
В сети пишут, что самокат одного из участников ДТП забрал эвакуатор.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области Kia слетела в кювет и перевернулась: погибла женщина, пострадал мужчина.
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