В Днепре произошла авария с участием двух электросамокатов: есть пострадавшие

Одного из пострадавших госпитализировали.

В Днепре на велосипедной дорожке на Набережной Победы произошла авария – там столкнулись два электросамоката.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что водитель одного из самокатов вместе с пассажиркой ехали в сторону кольца на Победе. В какой-то момент они отвлеклись, в результате чего выехали на встречную полосу, где столкнулись с другим электросамокатом.

К сожалению, пострадали оба водителя. Одного из них даже госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – перелом носа, ушиб головы.

В сети пишут, что самокат одного из участников ДТП забрал эвакуатор.

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области Kia слетела в кювет и перевернулась: погибла женщина, пострадал мужчина.

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