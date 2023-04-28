В Днепре произошла авария: движение затруднено, так что планируйте маршрут

Около McDonald's на Победе произошло ДТП.

В Умани в результате ночной ракетной атаки по городу погибли…

В Днепре в центре города "античный" архитектурный артефакт упал прямо…

В Днепре прямо с неба упал «античный» артефакт В Днепре в центре города "античный" архитектурный артефакт упал прямо с неба. 0 просмотров

В Умани возросло количество погибших в результате атаки РФ В Умани в результате ночной ракетной атаки по городу погибли 21 человек. просмотров

В Днепре ранее судимые мужчины ограбили магазин: комментарий полиции Во вторник, 25 апреля, в Днепре неизвестные ограбили один из магазинов в Новокодакском районе. 1 просмотров