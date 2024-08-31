Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре произошел пожар в многоэтажном доме: пожарные спасли спасли 5 человек, из них 1 ребенок

В Днепре произошел пожар в многоэтажном доме: пожарные спасли спасли 5 человек, из них 1 ребенок

Сегодня 09:39
просмотров

В Днепре вчера вечером произошел серьезный пожар.

Новости Днепра про В Днепре произошел пожар в многоэтажном доме: пожарные спасли спасли 5 человек, из них 1 ребенок

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

К спасателям вчера, 30 августа, поступил сигнал о возгорании квартиры в девятиэтажном жилом доме.

Инцидент произошел в 21:36 на улице Березинской Индустриального района города Днепр.

По прибытию к месту происшествия установлено, что на четвертом этаже горит домашнее имущество на площади 48 кв. м. Пожарные в составе двух звеньев газодымозащитной службы спасли из квартир на 4,5 и 6 этажа трех женщин, 1934, 1960, 1950 годов рождения, мальчика, 2012 года рождения, и мужчину, 1960 года рождения, — говорится в сообщении.

Двух женщин и мужчину госпитализировали в больницу, с предварительным диагнозом отравления продуктами горения.

Огонь потушили спустя 3 часа.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре произошел пожар в многоэтажном доме: пожарные спасли спасли 5 человек, из них 1 ребенокУкраїнська Новости Днепра про В Днепре произошел пожар в многоэтажном доме: пожарные спасли спасли 5 человек, из них 1 ребенокРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Днепрянка Наталья Кобзарь выиграла «серебро» на Паралимпиаде в Париже
    Новости Днепра
    Сегодня 10:44
    Днепрянка Наталья Кобзарь выиграла «серебро» на Паралимпиаде в Париже

    Легкоатлетка из Днепра завоевала серебряную награду на Паралимпиаде.

    Ночью оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии: пострадала женщина
    Новости Днепра
    Сегодня 08:24
    Ночью оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии: пострадала женщина

    Враг ночью обстреливал Днепропетровщину из артиллерии.

    В Днепре подозреваемые в избиении активистки могут избежать наказания: все, что известно о резонансном деле
    Новости Днепра
    Вчера 22:02
    В Днепре подозреваемые в избиении активистки могут избежать наказания: все, что известно о резонансном деле

    В Днепре мужчины, избившие активистку и жену раненого военнослужащего, могут…

    С неба сыпался пепел, а с разных уголков города виден дым: пригород Днепра охватило огнем (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 20:56
    С неба сыпался пепел, а с разных уголков города виден дым: пригород Днепра охватило огнем (ВИДЕО)

    Левый берег Днепра накрыло странным пеплом, а за городом виден…

    Последние новости

    Днепрянка Наталья Кобзарь выиграла «серебро» на Паралимпиаде в Париже
    Днепрянка Наталья Кобзарь выиграла «серебро» на Паралимпиаде в Париже

    Легкоатлетка из Днепра завоевала серебряную награду на Паралимпиаде.

    Сегодня 10:44
    просмотров
    Ночью оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии: пострадала женщина
    Ночью оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии: пострадала женщина

    Враг ночью обстреливал Днепропетровщину из артиллерии.

    Сегодня 08:24
    2
    просмотров
    Погода на 31 августа: в Днепре будет облачно
    Погода на 31 августа: в Днепре будет облачно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    6
    просмотров
    В Днепре подозреваемые в избиении активистки могут избежать наказания: все, что известно о резонансном деле
    В Днепре подозреваемые в избиении активистки могут избежать наказания: все, что известно о резонансном деле

    В Днепре мужчины, избившие активистку и жену раненого военнослужащего, могут избежать наказания.

    Вчера 22:02
    4
    просмотров
    С неба сыпался пепел, а с разных уголков города виден дым: пригород Днепра охватило огнем (ВИДЕО)
    С неба сыпался пепел, а с разных уголков города виден дым: пригород Днепра охватило огнем (ВИДЕО)

    Левый берег Днепра накрыло странным пеплом, а за городом виден огонь.

    Вчера 20:56
    20
    просмотров
    Еще две медали на Паралимпиаде завоевали для Украины спортсмены из Днепропетровщины
    Еще две медали на Паралимпиаде завоевали для Украины спортсмены из Днепропетровщины

    Спортсмены из Днепропетровщины завоевали для Украины уже четыре медали.

    Вчера 20:08
    2
    просмотров
    Даже в субботу: по каким графикам в Днепре 31 августа будут выключать свет
    Даже в субботу: по каким графикам в Днепре 31 августа будут выключать свет

    К сожалению, в субботу тоже будут выключать свет.

    Вчера 19:19
    8
    просмотров
    Засыпали боеприпасами: в Никопольском районе из-за вражеских атак пострадали четыре человека
    Засыпали боеприпасами: в Никопольском районе из-за вражеских атак пострадали четыре человека

    Из-за обстрелов Днепропетровщины пострадали три женщины и мужчина.

    Вчера 18:42
    2
    просмотров
    Самый маленький проспект в Днепре: должен был быть от Мандрыковки до моста
    Самый маленький проспект в Днепре: должен был быть от Мандрыковки до моста

    Проспект Орлика в Днепре считается одним из самых маленьких. Его протяженность составляет всего 1,4 км. Но несмотря на это проспект «находится» сразу в двух районах города – Шевченковском и Центральном. Согласно генеральному плану города середины 1950-х годов проспект должны был…

    Вчера 18:08
    4
    просмотров
    Такого здесь еще не было: в Днепре в яхт-клубе Сич заметили невиданное количество лебедей (ФОТО)
    Такого здесь еще не было: в Днепре в яхт-клубе Сич заметили невиданное количество лебедей (ФОТО)

    Большую семью лебедей заметили в яхт-клубе Сич..

    Вчера 17:40
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх