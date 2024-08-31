В Днепре произошел пожар в многоэтажном доме: пожарные спасли спасли 5 человек, из них 1 ребенок

В Днепре вчера вечером произошел серьезный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

К спасателям вчера, 30 августа, поступил сигнал о возгорании квартиры в девятиэтажном жилом доме.

Инцидент произошел в 21:36 на улице Березинской Индустриального района города Днепр.

По прибытию к месту происшествия установлено, что на четвертом этаже горит домашнее имущество на площади 48 кв. м. Пожарные в составе двух звеньев газодымозащитной службы спасли из квартир на 4,5 и 6 этажа трех женщин, 1934, 1960, 1950 годов рождения, мальчика, 2012 года рождения, и мужчину, 1960 года рождения, — говорится в сообщении.

Двух женщин и мужчину госпитализировали в больницу, с предварительным диагнозом отравления продуктами горения.

Огонь потушили спустя 3 часа.

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