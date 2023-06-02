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В Днепре произошел пожар в элитном ЖК на Симферопольской: что известно

Сегодня 10:05
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Вчера вечером, 1 июня, в ЖК Panorama, что на улице Симферопольской, произошел пожар.

Новости Днепра про В Днепре произошел пожар в элитном ЖК на Симферопольской: что известно

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 19:06.

На место происшествия оперативно выехали спасатели. Они установили, что возгорание возникло в электрощитовой на третьем этаже 24-этажного жилого дома. В результате горения на верхних этажах образовалось задымление.

Новости Днепра про В Днепре произошел пожар в элитном ЖК на Симферопольской: что известно

Новости Днепра про В Днепре произошел пожар в элитном ЖК на Симферопольской: что известно

Возгорание локализовали в 19:37 и ликвидировали в 20:03.

Огонь уничтожил электросчетчики на втором и третьем этажах, проводку длиной 10 пог. м и повредил электросчетчики на четвертом этаже. Общая площадь пожара составила 4 кв. м.

К счастью, люди не пострадали.

К тушению пожара привлекли 16 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре произошел пожар в элитном ЖК на Симферопольской: что известно

Новости Днепра про В Днепре произошел пожар в элитном ЖК на Симферопольской: что известно

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