Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре проведут благотворительный забег ко Дню вышиванки: где и когда

Сегодня 12:57
просмотров

В Днепре в воскресенье, 21 мая, в Туннельной балке проведут благотворительный забег "Узор Победы", посвященный Дню украинской вышиванки.

Новости Днепра про В Днепре проведут благотворительный забег ко Дню вышиванки: где и когда

Часть собранных средств от проведения забега будет передана на нужды наших защитников.

Организаторами выступили ФЛАДнО, ОО «Start Dnipro», департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Программа мероприятия (возможные изменения):

20 мая — с 11:00 до 16:00 выдача стартовых номеров по адресу: просп. Александра Поля, 59, салон «Медтехники».

21 мая (воскресенье):

  • 8:45 – открытие соревнований, выступление организаторов;
  • 9:00 – минута молчания в память погибших;
  • 9:02 – старт на дистанции 10 километров (мужчины) и 8 километров (женщины);
  • 10:30 – старт на дистанции 4 километра (мужчины) и 2 километра (женщины) и на дистанции 2 километра юноши и девушки (12-15 лет);
  • 11:15 – старт на дистанциях 200 метров;
  • 11:25 – старт на дистанциях 400 метров (дети);
  • 12:00 — награждение победителей и призеров соревнований.

Как зарегистрироваться

Важно: сегодня последний день регистрации!

В стоимость регистрации входит:

  • стартовый номер;
  • булавки;
  • медаль финишера для детей включена в каждый стартовый пакет;
  • камера хранения;
  • вода и фрукты на финише;
  • хронометраж результатов;
  • фото с мероприятия;
  • сувениры от партнеров в стартовом пакете.

Участники будут соревноваться на следующих дистанциях:

  • 10 км(ч);
  • 8 км(ж);
  • 4 км(ч);
  • 2 км(ж);
  • юноши и девушки в возрасте до 15 лет включительно на дистанции 2 км;
  • дети в возрасте до 6 лет на дистанции 200 м;
  • дети от 7 до 11 лет на дистанции 400 м.

Подробности о забеге – здесь!

Новости Днепра про В Днепре проведут благотворительный забег ко Дню вышиванки: где и когда

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре проведут благотворительный забег ко Дню вышиванки: где и когдаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре проведут благотворительный забег ко Дню вышиванки: где и когдаРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Почему жителям Днепра могут отказать в субсидии: причины
    Новости Днепра
    Сегодня 17:32
    Почему жителям Днепра могут отказать в субсидии: причины

    Семьи из Днепра, а также переселенцы, которые тратят на оплату…

    «Оккупировали» набережную: вблизи ресторана в Днепре заметили огромное змеиное кубло (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:17
    «Оккупировали» набережную: вблизи ресторана в Днепре заметили огромное змеиное кубло (ВИДЕО)

    В Днепре нашествие змей.

    Жара и дожди с грозой движуться на область: когда в Днепре ухудшится погода
    Новости Днепра
    Сегодня 16:32
    Жара и дожди с грозой движуться на область: когда в Днепре ухудшится погода

    В Днепре немного ухудшится погода из-за дождей с грозами.

    В Днепре полутораметровая гадюка заползла на частный двор (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:39
    В Днепре полутораметровая гадюка заползла на частный двор (ВИДЕО)

    В Днепре заметили огромную гадюку.

    Последние новости

    Не помнит, кто она: на Днепропетровщине разыскивают родственников бабушки
    Не помнит, кто она: на Днепропетровщине разыскивают родственников бабушки

    Возможно, вы знаете бабушку или ее родственников.

    Сегодня 18:27
    2
    просмотров
    Почему жителям Днепра могут отказать в субсидии: причины
    Почему жителям Днепра могут отказать в субсидии: причины

    Семьи из Днепра, а также переселенцы, которые тратят на оплату коммуналки более 15% своего совокупного дохода могут оформить субсидию. Государственная помощь на оплату света, газа и воды оформляется отдельно на отопительный и не отопительный сезоны. Продлевают ее автоматически, но есть…

    Сегодня 17:32
    просмотров
    «Оккупировали» набережную: вблизи ресторана в Днепре заметили огромное змеиное кубло (ВИДЕО)
    «Оккупировали» набережную: вблизи ресторана в Днепре заметили огромное змеиное кубло (ВИДЕО)

    В Днепре нашествие змей.

    Сегодня 17:17
    просмотров
    Полиция разыскивает свидетелей: под Днепром столкнулись Hyundai и Renault, есть пострадавшие
    Полиция разыскивает свидетелей: под Днепром столкнулись Hyundai и Renault, есть пострадавшие

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 17:00
    0
    просмотров
    Жара и дожди с грозой движуться на область: когда в Днепре ухудшится погода
    Жара и дожди с грозой движуться на область: когда в Днепре ухудшится погода

    В Днепре немного ухудшится погода из-за дождей с грозами.

    Сегодня 16:32
    0
    просмотров
    В Днепре в ТЦ на Вокзальной площади раздался взрыв: комментарий полиции
    В Днепре в ТЦ на Вокзальной площади раздался взрыв: комментарий полиции

    Вчера, 17 мая, около 15:30 в торговом центре "Экспресс", что на Вокзальной площади, раздался взрыв.

    Сегодня 16:00
    3
    просмотров
    В Днепре полутораметровая гадюка заползла на частный двор (ВИДЕО)
    В Днепре полутораметровая гадюка заползла на частный двор (ВИДЕО)

    В Днепре заметили огромную гадюку.

    Сегодня 15:39
    0
    просмотров
    В Днепре предупредили об опасном стихийном явлении: подробности
    В Днепре предупредили об опасном стихийном явлении: подробности

    Будьте осторожны с огнем!

    Сегодня 15:01
    1
    просмотров
    Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)
    Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

    Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. В Днепре можно купить не только вышитые сорочки, но платья и даже боди для младенцев.  Дороже всего ценятся вещи, сделанные вручную, а машинная вышивка – самая недорогая.

    Сегодня 14:46
    просмотров
    В Днепре спасали военного, которому пуля попала в мозг и застряла в затылке
    В Днепре спасали военного, которому пуля попала в мозг и застряла в затылке

    В Днепре спасли военного, едва не погибшего от пули.

    Сегодня 14:36
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх