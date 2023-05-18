В Днепре проведут благотворительный забег ко Дню вышиванки: где и когда

20 мая — с 11:00 до 16:00 выдача стартовых номеров по адресу: просп. Александра Поля, 59, салон «Медтехники».

Часть собранных средств от проведения забега будет передана на нужды наших защитников.

В Днепре в воскресенье, 21 мая, в Туннельной балке проведут благотворительный забег "Узор Победы", посвященный Дню украинской вышиванки.

В Днепре немного ухудшится погода из-за дождей с грозами.

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