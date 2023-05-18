В Днепре проведут благотворительный забег ко Дню вышиванки: где и когда

Часть собранных средств от проведения забега будет передана на нужды наших защитников.
Организаторами выступили ФЛАДнО, ОО «Start Dnipro», департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.
Программа мероприятия (возможные изменения):
20 мая — с 11:00 до 16:00 выдача стартовых номеров по адресу: просп. Александра Поля, 59, салон «Медтехники».
21 мая (воскресенье):
Как зарегистрироваться
Важно: сегодня последний день регистрации!
В стоимость регистрации входит:
Участники будут соревноваться на следующих дистанциях:
Подробности о забеге – здесь!
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