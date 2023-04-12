В Днепре просят запретить деятельность УПЦ МП на территории города: появилась петиция

Жители Днепра просят запретить деятельность УПЦ МП на территории нашего города.

10 апреля на сайте с петициями появилось обращение, где жители Днепра просят городской совет запретить деятельность церквей Московского патриархата на территории города.

Автор петиции Роман Сердюк утверждает, что Украинская православная церковь и ее структурные подразделения это коллаборационистская организация, которая де-факто выполняет роль структурного подразделения ФСБ в Украине. В этой связи, он предлагает поспособствовать запрету этой церкви в Днепре.

По состоянию на момент написания этого материала она набрала 25 голосов из 3000 необходимых. До конца голосования осталось 88 дней.

Может ли городской совет запретить УПЦ МП?

На самом деле нет. Это не компетенция местных властей и запретить какую-либо церковь она не может. Это может произойти только после решения суда, инициированного прокурором, или органом, отвечающий за регистрацию устава. Для местных парафий такими могут быть соответствующие ОГА/ОВА, а для монастырей, епархий, духовных учебных заведений – это Госэтнополитики.

Впрочем, если местная парафия до сих пор не переименовала свою церковь, то городской совет может принять документ, призывающий общины УПЦ (МП) выполнить Закон о переименовании, то есть убрать из названия МП. И если религиозная организация этого не выполнила, то городские власти могут расторгнуть договоры на обслуживание, коммунальные услуги, аренду земли и тд.

Автор петиции предложил список действий, которые может выполнить городской совет. Далее публикуем эти пункты.

1. Принять обращение к Верховной Раде Украины с просьбой рассмотреть и поддержать законопроект о запрещении деятельности московской церкви в Украине.

2. Разорвать с УПЦ (МП) любые договоры аренды земельных участков или другого землепользования.

3. Разорвать любые договоры на аренду движимого или недвижимого коммунального имущества.

4. Разорвать договоры коммунального обслуживания и предоставление коммунальных услуг.

5. Разорвать другие договоры и решения, которыми УПЦ МП предоставлено права на пользование коммунальным имуществом, землей, услугами и т.д.

6. Принять решение о запрете любым коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям заключать договоры по УПЦ (МП).

7. Остановить рассмотрение и снять с рассмотрения все проекты решений по передаче УПЦ (МП) любого земельного участка в аренду, в постоянное пользование и т.д.

8. Принять решение о моратории на рассмотрение проектов решений о передаче земельных участков территориальной громаде города Днепра в пользование или собственность на любых основаниях и на любой срок УПЦ(МП).

9. При наличии правовых оснований начать процесс возвращения в собственность, распоряжение и пользование территориальной общины города Днепра земельных участков и недвижимого имущества, переданного УПЦ (МП) ранее в любое время и при любых обстоятельствах.

10. Осуществить меры с помощью КП «Муниципальная стража» по недопущению хищения московскими попами имущества религиозных общин и церквей на территории города путем взятия под охрану церквей, находящихся на территории города и имущества в них до принятия соответствующих решений относительно подающей принадлежности этого имущества.

11. В целях недопущения пророссийских провокаций и массовых беспорядков, защиты прав и свобод граждан, обратиться в военную администрацию города с предложением запрета проведения массовых религиозных мероприятий на территории храмов и на территории близ храмов УПЦ (МП) в дни религиозных праздников, таких как Пасха ( 16 апреля), Троица (4 июня) и другие.

12. Обратиться в Днепровский областной совет с предложением принять аналогичные решения на своем пленарном заседании.

Напомним, на днях на Победе прошел мирный митинг против «московских попов».

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