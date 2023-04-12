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В Днепре просят запретить деятельность УПЦ МП на территории города: появилась петиция

Сегодня 11:10
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Жители Днепра просят запретить деятельность УПЦ МП на территории нашего города.

Новости Днепра про В Днепре просят запретить деятельность УПЦ МП на территории города: появилась петиция

10 апреля на сайте с петициями появилось обращение, где жители Днепра просят городской совет запретить деятельность церквей Московского патриархата на территории города.

Автор петиции Роман Сердюк утверждает, что Украинская православная церковь и ее структурные подразделения это коллаборационистская организация, которая де-факто выполняет роль структурного подразделения ФСБ в Украине. В этой связи, он предлагает поспособствовать запрету этой церкви в Днепре.

По состоянию на момент написания этого материала она набрала 25 голосов из 3000 необходимых. До конца голосования осталось 88 дней.

Новости Днепра про В Днепре просят запретить деятельность УПЦ МП на территории города: появилась петиция

Может ли городской совет запретить УПЦ МП?

На самом деле нет. Это не компетенция местных властей и запретить какую-либо церковь она не может. Это может произойти только после решения суда, инициированного прокурором, или органом, отвечающий за регистрацию устава. Для местных парафий такими могут быть соответствующие ОГА/ОВА, а для монастырей, епархий, духовных учебных заведений – это Госэтнополитики.

Впрочем, если местная парафия до сих пор не переименовала свою церковь, то городской совет может принять документ, призывающий общины УПЦ (МП) выполнить Закон о переименовании, то есть убрать из названия МП. И если религиозная организация этого не выполнила, то городские власти могут расторгнуть договоры на обслуживание, коммунальные услуги, аренду земли и тд.

Автор петиции предложил список действий, которые может выполнить городской совет. Далее публикуем эти пункты.

1. Принять обращение к Верховной Раде Украины с просьбой рассмотреть и поддержать законопроект о запрещении деятельности московской церкви в Украине.
2. Разорвать с УПЦ (МП) любые договоры аренды земельных участков или другого землепользования.
3. Разорвать любые договоры на аренду движимого или недвижимого коммунального имущества.
4. Разорвать договоры коммунального обслуживания и предоставление коммунальных услуг.
5. Разорвать другие договоры и решения, которыми УПЦ МП предоставлено права на пользование коммунальным имуществом, землей, услугами и т.д.
6. Принять решение о запрете любым коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям заключать договоры по УПЦ (МП).
7. Остановить рассмотрение и снять с рассмотрения все проекты решений по передаче УПЦ (МП) любого земельного участка в аренду, в постоянное пользование и т.д.
8. Принять решение о моратории на рассмотрение проектов решений о передаче земельных участков территориальной громаде города Днепра в пользование или собственность на любых основаниях и на любой срок УПЦ(МП).
9. При наличии правовых оснований начать процесс возвращения в собственность, распоряжение и пользование территориальной общины города Днепра земельных участков и недвижимого имущества, переданного УПЦ (МП) ранее в любое время и при любых обстоятельствах.
10. Осуществить меры с помощью КП «Муниципальная стража» по недопущению хищения московскими попами имущества религиозных общин и церквей на территории города путем взятия под охрану церквей, находящихся на территории города и имущества в них до принятия соответствующих решений относительно подающей принадлежности этого имущества.
11. В целях недопущения пророссийских провокаций и массовых беспорядков, защиты прав и свобод граждан, обратиться в военную администрацию города с предложением запрета проведения массовых религиозных мероприятий на территории храмов и на территории близ храмов УПЦ (МП) в дни религиозных праздников, таких как Пасха ( 16 апреля), Троица (4 июня) и другие.
12. Обратиться в Днепровский областной совет с предложением принять аналогичные решения на своем пленарном заседании.

Напомним, на днях на Победе прошел мирный митинг против «московских попов».

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Новости Днепра про В Днепре просят запретить деятельность УПЦ МП на территории города: появилась петицияУкраїнська Новости Днепра про В Днепре просят запретить деятельность УПЦ МП на территории города: появилась петицияРусский

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