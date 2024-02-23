В Днепре просят опознать женщину, тело которой нашли в метро (ФОТО 18+)

Важна любая информация!

17 февраля в Днепре на станции метро «Вокзальная» обнаружили тело женщины. Личность умершей до сих пор не установили, поэтому полиции нужна помощь.

Об этом сообщает «Информатор».

Приметы: на вид 50-60 лет, рост 158 сантиметров, среднее телосложение, черные короткие волосы;

Особые приметы: отсутствуют все зубы на верхней и нижней челюстях, гипсовая повязка на правой руке;

Если вы узнали женщину на фото или у вас есть какая-то информация о ней, сообщите об этом по телефонам: (063) 652-11-16 или (063) 701-35-61.

Внимание!!! ФОТО 18+!!!

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