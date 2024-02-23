В Днепре просят опознать женщину, тело которой нашли в метро (ФОТО 18+)

17 февраля в Днепре на станции метро «Вокзальная» обнаружили тело женщины. Личность умершей до сих пор не установили, поэтому полиции нужна помощь.
Об этом сообщает «Информатор».
Приметы: на вид 50-60 лет, рост 158 сантиметров, среднее телосложение, черные короткие волосы;
Особые приметы: отсутствуют все зубы на верхней и нижней челюстях, гипсовая повязка на правой руке;
Если вы узнали женщину на фото или у вас есть какая-то информация о ней, сообщите об этом по телефонам: (063) 652-11-16 или (063) 701-35-61.
Внимание!!! ФОТО 18+!!!
Читайте также:
Автор:
На жаль, дива не сталося.
В четверг, 22 февраля, на линию "102" сообщили об обнаружении…
Уже со следующей пятницы пенсионеры Днепра смогут получить проиндексированную пенсию.…
Нужна помощь.
На жаль, дива не сталося.
Мошенники набивают подписчиков под именем супермаркета АТБ.
В четверг, 22 февраля, на линию "102" сообщили об обнаружении в заброшенном здании в Чечеловском районе города тела 36-летнего мужчины с телесными повреждениями.
Уже со следующей пятницы пенсионеры Днепра смогут получить проиндексированную пенсию. Но только те, кто вышел на заслуженный отдых и не работает. Те же, кто получает пенсию и продолжает трудиться должны подождать еще месяц – до апреля. Тогда в стране проведут…
Нужна помощь.
Часть квартир придется отселить.
Поиски женщины продолжаются!
Патрульные одни из первых прибыли на место "прилета".
В Днепре на проспекте Героев заметили квартиру, которая доверху забита мусором.
Вот уже два года как Украина противостоит рф в полномасштабной войне. За второй год борьбы было много разных событий – на фронте и в тылу, которые заставляли украинцев радоваться и плакать.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!