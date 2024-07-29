В Днепре простились с активистом Михаилом Тонконогим

Сегодня, 29 июля, в Днепре попрощались с председателем областного профсоюза автоперевозчиков Михаилом Тонконогим. Провести в последний путь активиста пришли более 50 человек: семья, друзья и коллеги мужчины. Также военные, которым он помогал.
Об этом сообщает «Суспільне».
У Михаила Тонконогого осталась старенькая мать.
Напомним, 32-летний Михаил Тонконогий 22 июля уехал из своего дома в Днепре, после чего связь с ним исчезла. Об исчезновении активиста сообщила в полицию его мать. 24 июля полицейские установили, что мужчину убили. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили возле одного из садовых обществ Днепра. Впоследствии в полиции сообщили, что нападавшие во время конфликта выстрелили в Михаила Тонконогого шесть раз, после чего выбросили оружие в водоем и закопали тело в лесополосе. Автомобиль погибшего отогнали в арендованный гараж. 25 июля подозреваемые в убийстве были задержаны.
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