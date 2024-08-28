В Днепре простятся с актером театра Шевченко, погибшим на фронте

Прощание с актером театра Шевченко, погибшим на фронте, состоится в Днепре.

На фронте погиб Андрей Касьянов, актер Днепровского театра имени Тараса Шевченко. Церемония прощания начнется 28 августа в 14:00 в театре имени Тараса Шевченко.

Для семьи Андрея собирают деньги. Если у вас есть желание помочь родным актера, то банка Monobank, куда можно сбросить донат, по этой ссылке.

Напомним, о смерти Андрея стало известно 27 августа. Талантливому актеру было 27 лет.

Близкие погибшего вспоминают его как мастера перевоплощений, положительную личность, а также верного товарища, который всегда придет на помощь.

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