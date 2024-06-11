Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре простятся с 24-летней девушкой, которую неделю назад сбили на ж/м Победа

В Днепре простятся с 24-летней девушкой, которую неделю назад сбили на ж/м Победа

Сегодня 17:33
просмотров

В Днепре пройдет прощание с девушкой, умершей в больнице после того, как ее на "зебре" сбил автомобиль.

Новости Днепра про В Днепре простятся с 24-летней девушкой, которую неделю назад сбили на ж/м Победа

В эту среду, 12 июня, в Днепре простятся с 24-летней Анастасией, которая накануне скончалась в больнице. Об этом сообщили ее друзья.

Новости Днепра про В Днепре простятся с 24-летней девушкой, которую неделю назад сбили на ж/м Победа

Напомним, 5 июня около 22:00 девушка и мужчина переходили дорогу по «зебре». Обоих пешеходов сбил водитель Honda. Предварительно, руководитель не справился с управлением.

Мужчина обошелся легкими травмами, а вот 24-летнюю девушку в тяжелом состоянии забрали в больницу. 5 дней она была в коме. К сожалению, несмотря на все старания врачей, Анастасия умерла, так ни разу не придя в себя.

Близкие девушки ищут свидетелей, чтобы выяснить обстоятельства ДТП и привлечь к ответственности водителя.

Если вы видели момент аварии или запись видеорегистратора, позвоните по телефону: +380680277303 — парень погибшей Артур.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре простятся с 24-летней девушкой, которую неделю назад сбили на ж/м ПобедаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре простятся с 24-летней девушкой, которую неделю назад сбили на ж/м ПобедаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Острая реакция на стресс у беременной женщины и изуродованные здания: последствия атаки на Днепровский район
    Новости Днепра
    Сегодня 19:19
    Острая реакция на стресс у беременной женщины и изуродованные здания: последствия атаки на Днепровский район

    В Днепровском районе из-за ракетной атаки беременная женщина обратилась за…

    Большой ГОК на Днепропетровщине может прекратить работу из-за дорогостоящего импорта электричества
    Новости Днепра
    Сегодня 18:35
    Большой ГОК на Днепропетровщине может прекратить работу из-за дорогостоящего импорта электричества

    Один из крупнейших ГОКов на Днепропетровщине может прекратить работу из-за…

    Вакансии для ветеранов и пенсионеров в ВСУ в Днепре: сколько платят и кого ищут
    Новости Днепра
    Сегодня 17:24
    Вакансии для ветеранов и пенсионеров в ВСУ в Днепре: сколько платят и кого ищут

    Для работы в ВСУ ищут людей с инвалидностью, ветеранов и…

    В Днепре будут бесплатно обучать управлению многоквартирным домом: как зарегистрироваться на курсы
    Новости Днепра
    Сегодня 17:18
    В Днепре будут бесплатно обучать управлению многоквартирным домом: как зарегистрироваться на курсы

    В Днепре с 17 июня начнутся бесплатные курсы повышения квалификации…

    Последние новости

    Острая реакция на стресс у беременной женщины и изуродованные здания: последствия атаки на Днепровский район
    Острая реакция на стресс у беременной женщины и изуродованные здания: последствия атаки на Днепровский район

    В Днепровском районе из-за ракетной атаки беременная женщина обратилась за помощью к врачам.

    Сегодня 19:19
    1
    просмотров
    Большой ГОК на Днепропетровщине может прекратить работу из-за дорогостоящего импорта электричества
    Большой ГОК на Днепропетровщине может прекратить работу из-за дорогостоящего импорта электричества

    Один из крупнейших ГОКов на Днепропетровщине может прекратить работу из-за дорогостоящего электричества.

    Сегодня 18:35
    3
    просмотров
    Вакансии для ветеранов и пенсионеров в ВСУ в Днепре: сколько платят и кого ищут
    Вакансии для ветеранов и пенсионеров в ВСУ в Днепре: сколько платят и кого ищут

    Для работы в ВСУ ищут людей с инвалидностью, ветеранов и пенсионеров. Армии требуются специалисты в разных направлениях и их важная работа может быть напрямую не связана с штурмовыми действиями на поле боя.

    Сегодня 17:24
    3
    просмотров
    В Днепре будут бесплатно обучать управлению многоквартирным домом: как зарегистрироваться на курсы
    В Днепре будут бесплатно обучать управлению многоквартирным домом: как зарегистрироваться на курсы

    В Днепре с 17 июня начнутся бесплатные курсы повышения квалификации управления многоквартирным домом.

    Сегодня 17:18
    5
    просмотров
    В Днепре на Европейской площади неизвестные стреляют по окнам квартир
    В Днепре на Европейской площади неизвестные стреляют по окнам квартир

    В Днепре на Европейке неизвестные стреляют по окнам.

    Сегодня 16:45
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине дачник, бросившийся сам тушить пожар в поле, получил ожоги
    На Днепропетровщине дачник, бросившийся сам тушить пожар в поле, получил ожоги

    На Днепропетровщине мужчина, который тушил пожар на берегу Каховского водохранилища получил ожоги.

    Сегодня 15:58
    4
    просмотров
    В 2 метрах от головы: обломок сбитой ракеты почти попал в девушку
    В 2 метрах от головы: обломок сбитой ракеты почти попал в девушку

    Обломок сбитой ракеты над Днепром чуть не убил девушку.

    Сегодня 15:46
    6
    просмотров
    Взрывы в Днепре 11 июня: что известно
    Взрывы в Днепре 11 июня: что известно

    Военные сообщили, почему жители Днепра могли слышать звуки взрывов.

    Сегодня 15:19
    11
    просмотров
    Под Днепром появилась уникальная остановка с ярким украинским пейзажем (фото)
    Под Днепром появилась уникальная остановка с ярким украинским пейзажем (фото)

    В деревне под Днепром появилась яркая остановка.

    Сегодня 15:05
    2
    просмотров
    Необычная история дома с колоннами в центре Днепра: жилье для партработников и магазин мебели
    Необычная история дома с колоннами в центре Днепра: жилье для партработников и магазин мебели

    Большое пятиэтажное здание на улице Короленко было построен в 1937 году и является памятником архитектуры местного значения. Его фасад украшен лепнинами, верхний этаж как будто стоит на колоннах, расположенных на третьем этаже. Дом выполнен в стиле советского неоклассицизма.

    Сегодня 14:45
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх