В Днепре простятся с 24-летней девушкой, которую неделю назад сбили на ж/м Победа

В Днепре пройдет прощание с девушкой, умершей в больнице после того, как ее на "зебре" сбил автомобиль.

В эту среду, 12 июня, в Днепре простятся с 24-летней Анастасией, которая накануне скончалась в больнице. Об этом сообщили ее друзья.

Напомним, 5 июня около 22:00 девушка и мужчина переходили дорогу по «зебре». Обоих пешеходов сбил водитель Honda. Предварительно, руководитель не справился с управлением.

Мужчина обошелся легкими травмами, а вот 24-летнюю девушку в тяжелом состоянии забрали в больницу. 5 дней она была в коме. К сожалению, несмотря на все старания врачей, Анастасия умерла, так ни разу не придя в себя.

Близкие девушки ищут свидетелей, чтобы выяснить обстоятельства ДТП и привлечь к ответственности водителя.

Если вы видели момент аварии или запись видеорегистратора, позвоните по телефону: +380680277303 — парень погибшей Артур.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство.

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