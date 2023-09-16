В Днепре прошел фестиваль здорового образа жизни

В нем приняли участие 180 участников из Днепра и области.
Особое ударение организаторы сделали на связь с движением Workout.
Фестиваль так и называется «Workout Fest 2023». Соревнования и разные активности начались с 15 часов.
Мы хотим, чтобы молодые спортсмены, атлеты получили возможность выступить на большой сцене. Чтобы это была не только спортивная площадка во дворе. Мы стремимся, чтобы спортсмены получали признание за свои результаты, – говорит Шулика Гауранитай, вице-президент федерации «Street workout Украина».
Победители соревнований получили кубки и разные награды.
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