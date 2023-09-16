Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре прошел фестиваль здорового образа жизни

Сегодня 19:44
просмотров

В парке "Зеленый Гай" прошел фестиваль здорового образа жизни.

Новости Днепра про В Днепре прошел фестиваль здорового образа жизни

В нем приняли участие 180 участников из Днепра и области.

Особое ударение организаторы сделали на связь с движением Workout.

Фестиваль так и называется «Workout Fest 2023». Соревнования и разные активности начались с 15 часов.

Мы хотим, чтобы молодые спортсмены, атлеты получили возможность выступить на большой сцене. Чтобы это была не только спортивная площадка во дворе. Мы стремимся, чтобы спортсмены получали признание за свои результаты, – говорит Шулика Гауранитай, вице-президент федерации «Street workout Украина».

Победители соревнований получили кубки и разные награды.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре прошел фестиваль здорового образа жизниУкраїнська Новости Днепра про В Днепре прошел фестиваль здорового образа жизниРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине снова работает старая мошенническая схема
Новости Днепра
Сегодня 20:13
На Днепропетровщине снова работает старая мошенническая схема

Сотрудники Каменского районного управления полиции предупреждают жителей города и области…

В Днепре на проспекте Героев произошел пожар
Новости Днепра
Сегодня 09:48
В Днепре на проспекте Героев произошел пожар

Сегодня рано утром на проспекте Героев Соборного района произошел пожар.

«Ударят по «Меноре» в Днепре с С-200″: россияне разгоняют фейк о провокациях на Рош га-Шана
Новости Днепра
Вчера 19:23
«Ударят по «Меноре» в Днепре с С-200″: россияне разгоняют фейк о провокациях на Рош га-Шана

По данным вымышленных источников, Украина якобы готовит провокации на время…

Как в Днепре получить субсидию на отапливаемый сезон 2023 года
Новости Днепра
Вчера 17:22
Как в Днепре получить субсидию на отапливаемый сезон 2023 года

Приближается отопительный сезон, самое время оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных…

Последние новости

На Днепропетровщине снова работает старая мошенническая схема
На Днепропетровщине снова работает старая мошенническая схема

Сотрудники Каменского районного управления полиции предупреждают жителей города и области о уже забытом виде мошенничества.

Сегодня 20:13
0
просмотров
Обиделся и пошел за канистрой: на Днепропетровщине мужчина поджег дом соседа
Обиделся и пошел за канистрой: на Днепропетровщине мужчина поджег дом соседа

В Каменском 38-летний мужчина поджег дом своего соседа после ссоры.

Сегодня 18:16
1
просмотров
Гильзы и спец сапоги в багажнике: на Днепропетровщине полицейские остановили странного водителя
Гильзы и спец сапоги в багажнике: на Днепропетровщине полицейские остановили странного водителя

В городе Кривой Рог остановили водителя, который может быть причастен к уголовным делам.

Сегодня 16:59
5
просмотров
Днепровская теннисистка выиграла престижный теннисный турнир, обыграв в финале россиянку
Днепровская теннисистка выиграла престижный теннисный турнир, обыграв в финале россиянку

Днепровская теннисистка Надежда Киченок выиграла парный турнир WTA, в дуэте с немкой Анной-Леной Фридзам.

Сегодня 15:27
2
просмотров
В полиции рассказали о последствиях ракетной атаки по Никопольским общинам
В полиции рассказали о последствиях ракетной атаки по Никопольским общинам

Российские войска ударили по Никополю и Марганцу из тяжелой артиллерии.

Сегодня 14:50
3
просмотров
Днепровские пожарные спасали женщину с балкона в Новокодакском районе
Днепровские пожарные спасали женщину с балкона в Новокодакском районе

Сегодня, около 10 часов утра, пылала квартира на улице Владимира Самодриги.

Сегодня 13:29
4
просмотров
СК Днепр-1 может продать многих игроков из-за вылета из ЕК — СМИ
СК Днепр-1 может продать многих игроков из-за вылета из ЕК — СМИ

Днепр вылетел из Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций и может расстаться с некоторыми игроками.

Сегодня 12:36
13
просмотров
Россия может готовить повторные атаки на критическую инфраструктуру – разведка Британии
Россия может готовить повторные атаки на критическую инфраструктуру – разведка Британии

Минобороны Великобритании считает, что россияне могут снова обстреливать критическую инфраструктуру Украины.

Сегодня 10:47
6
просмотров
В Днепре на проспекте Героев произошел пожар
В Днепре на проспекте Героев произошел пожар

Сегодня рано утром на проспекте Героев Соборного района произошел пожар.

Сегодня 09:48
8
просмотров
Утром российские войска обстреливали Никопольщину
Утром российские войска обстреливали Никопольщину

Российские войска снова обстреливают мирные общины Никопольщины.

Сегодня 08:46
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх