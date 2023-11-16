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В Днепре пропала без вести 18-летняя девушка: не могут найти больше недели

Сегодня 09:34
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Поиски продолжаются.

Новости Днепра про В Днепре пропала без вести 18-летняя девушка: не могут найти больше недели

Полиция Днепра разыскивает 18-летнюю Мицигайло Елизавету. Девушка исчезла больше недели назад.

В последний раз Лизу видели 9 ноября, когда она ушла из дома в Индустриальном районе города и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, карие глаза, волосы светлые по плечу.

Была одета в день исчезновения: черная куртка, синие джинсы, черные ботинки.

Если вам известна любая информация о местонахождении Мицигайло Елизаветы, 2005 года рождения, просим сообщить по телефонам (095) 92 85 389 или 102.

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