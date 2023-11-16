В Днепре пропала без вести 18-летняя девушка: не могут найти больше недели

Полиция Днепра разыскивает 18-летнюю Мицигайло Елизавету. Девушка исчезла больше недели назад.
В последний раз Лизу видели 9 ноября, когда она ушла из дома в Индустриальном районе города и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, карие глаза, волосы светлые по плечу.
Была одета в день исчезновения: черная куртка, синие джинсы, черные ботинки.
Если вам известна любая информация о местонахождении Мицигайло Елизаветы, 2005 года рождения, просим сообщить по телефонам (095) 92 85 389 или 102.
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