В Днепре прохожие задержали вора, вырвавшего из рук бабушки сумку

В Днепре на Набережной Победы обворовали 73-летнюю бабушку.

Об этом инциденте рассказали в полиции Днепра.

Вчера, около 15 часов дня у отделения Укрпочты на Набережной Победы, неизвестный вырвал из рук бабушки сумку. Внутри был кошелек с большой суммой денег.

Однако далеко вору сбежать не удалось. На помощь старушке пришел прохожий, догнавший грабителя и задержавший его до приезда полиции.

44-летнего мужчину, обокравшего женщину, задержали. Как выяснилось, у мужчины уже были проблемы с законом за совершение аналогичных преступлений.

21 июля следователи сообщили фигуранту о подозрении в краже. Следствие продолжается.

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