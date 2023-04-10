В Днепре прохожие спасли от самоубийства мужчину: комментарий полиции

Кроме того, на его руках были видны порезы. Вероятно, горожанин хотел покончить с собой.
Об этом сообщают местные ТГ-каналы.
Неравнодушные днепряне вызывали медиков и правоохранителей.
Мы обратились в полицию за комментарием. Там нам сообщили, что личность мужчины установили. Его госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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