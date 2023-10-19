В Днепре прохожие отбили женщину от напавших на нее грабителей возле банкомата

В Днепре грабители напали на женщину возле банкомата.

На проспекте Дмитрия Яворницкого ограбили женщину. По информации полиции, преступление произошло вечером 17 октября. Трое мужчин заметили горожанку, которая снимала деньги в банкомате. Они потребовали у нее отдать им наличные деньги, а когда получили отказ — повалили женщину на землю, ударили по голове и забрали кошелек.

Днепрянка начала кричать. На крики женщины отреагировали неравнодушные прохожие, догнавшие грабителей и задержавшие их до приезда полиции.

Нападающими оказались трое жителей Херсонской области 41, 42-х и 43-х годов. Всех задержали и забрали в участок. Украденное у женщины имущество у грабителей изъяли.

18 октября следователи сообщили грабителям о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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