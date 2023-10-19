В Днепре прохожие отбили женщину от напавших на нее грабителей возле банкомата

На проспекте Дмитрия Яворницкого ограбили женщину. По информации полиции, преступление произошло вечером 17 октября. Трое мужчин заметили горожанку, которая снимала деньги в банкомате. Они потребовали у нее отдать им наличные деньги, а когда получили отказ — повалили женщину на землю, ударили по голове и забрали кошелек.
Днепрянка начала кричать. На крики женщины отреагировали неравнодушные прохожие, догнавшие грабителей и задержавшие их до приезда полиции.
Нападающими оказались трое жителей Херсонской области 41, 42-х и 43-х годов. Всех задержали и забрали в участок. Украденное у женщины имущество у грабителей изъяли.
18 октября следователи сообщили грабителям о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
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