В Днепре прогремело несколько взрывов: что известно

В Днепре слышали взрывы.

Жители Днепра слышали несколько взрывов.

Тревогу в Днепре объявили в 3:44. Незадолго после этого раздался первый взрыв. Предварительно в нашу сторону запустили калибры с моря.

Кроме Днепра, взрывы слышали в Виннице и Харькове. Предварительно, в Днепре работали силы ПВО и есть сбитие ракет. По состоянию на данный момент, данных о разрушениях в городе не поступало. Впрочем, ждем утра и официальной информации от ОВА.

Отметим, что вечером глава ОВА Сергей Лысак сообщал о возможной атаке дронов-камикадзе. В Днепре тогда взрывов не было, но их слышали жители области. В 1:26 тревогу отменили.

Ракетная атака продолжается, в ряде областей раздается тревога. Советуем оставаться подальше от окон.

upd: В воздушном командовании Схід подтвердили работу ПВО.

Воздушное командование «Схід»: Очень шумная ночь в Днепре, зато ничего не прилетело, подробности позже, — говорится в сообщении.

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