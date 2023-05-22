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В Днепре прогремело больше десяти мощных взрывов

Сегодня 03:46
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В Днепре слышали серию мощных взрывов.

В Днепре около 3:30 жители города слышали с десяток мощных взрывов.

Мэр Днепра Борис Филатов просит ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

Глава областного совета Николай Лукашук тоже предостерегает об опасности.

Глава ОВА Сергей Лысак просит сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Мониторинговые группы сообщают, что это вероятно был пуск ракет х22 в сторону города, но ждем информации от воздушных сил.

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