В Днепре прогремело больше десяти мощных взрывов

Мониторинговые группы сообщают, что это вероятно был пуск ракет х22 в сторону города, но ждем информации от воздушных сил.

Глава ОВА Сергей Лысак просит сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Глава областного совета Николай Лукашук тоже предостерегает об опасности.

Мэр Днепра Борис Филатов просит ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

В Днепре около 3:30 жители города слышали с десяток мощных взрывов.

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