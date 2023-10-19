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В Днепре прогремела серия взрывов: что известно

Сегодня 12:55
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В Днепре 19 октября было шумно.

В Днепре около часа дня слышали несколько взрывов.

В Воздушных силах впоследствии предупредили об угрозе повторных ударов.

Взрывы также подтвердил глава ОВА Сергей Лысак, отметивший, что ракетная опасность продолжается.

О взрывах также сообщалось в соседнем Запорожье.

Подробности, как обычно после окончания воздушной тревоги.

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