В Днепре прогремел взрыв: что известно

В 09:44 в Днепропетровской области объявили тревогу. Буквально через несколько минут в Днепре прогремел взрыв.
До этого в Воздушных силах сообщили, что есть угроза ракетного удара.
Внимание! Ракетная опасность для восточных, юго-восточных областей! – говорится в сообщении ВС.
Обновлено: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета, призвал жителей Днепра не игнорировать тревогу.
Днепр! Не игнорируйте тревогу. Находитесь в укрытиях. Заботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких! – написал он.
Кроме того, в МВД напомнили базовые правила, чтобы не навредить себе и нашим защитникам во время тревоги:
Пока тревога продолжается – будьте в безопасных местах!!!
Обновлено2: 10:02 – отбой!
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