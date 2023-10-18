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В Днепре прогремел взрыв: что известно

Сегодня 09:51
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Будьте в безопасных местах!

Новости Днепра про В Днепре прогремел взрыв: что известно

В 09:44 в Днепропетровской области объявили тревогу. Буквально через несколько минут в Днепре прогремел взрыв.

До этого в Воздушных силах сообщили, что есть угроза ракетного удара.

Внимание! Ракетная опасность для восточных, юго-восточных областей! – говорится в сообщении ВС.

Новости Днепра про В Днепре прогремел взрыв: что известно

Обновлено: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета, призвал жителей Днепра не игнорировать тревогу.

Днепр! Не игнорируйте тревогу. Находитесь в укрытиях. Заботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких! – написал он.

Новости Днепра про В Днепре прогремел взрыв: что известно

Кроме того, в МВД напомнили базовые правила, чтобы не навредить себе и нашим защитникам во время тревоги:

Новости Днепра про В Днепре прогремел взрыв: что известно

Пока тревога продолжается – будьте в безопасных местах!!!

Обновлено2: 10:02 – отбой!

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