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В Днепре прогремел мощный взрыв

Сегодня 03:43
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В Днепре посреди ночи прогремел взрыв.

В Днепре слышали мощный взрыв.

Жители Днепра сообщают, что звуки взрыва раздались в 3:30 ночи.

До этого около 2 ночи была объявлена ​​воздушная тревога по всей Украине.

По состоянию на данный момент информации о жертвах и разрушениях нет. Оставайтесь в укрытиях.

Ждем официальную информацию от ОВА утром.

Карта воздушных тревог:

Новости Днепра про В Днепре прогремел мощный взрыв

Помимо Днепра о взрывах сообщали в Одессе, Николаевской области, и на западе Украины.

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