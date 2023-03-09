В Днепре прогремел мощный взрыв

В Днепре слышали мощный взрыв.
Жители Днепра сообщают, что звуки взрыва раздались в 3:30 ночи.
До этого около 2 ночи была объявлена воздушная тревога по всей Украине.
По состоянию на данный момент информации о жертвах и разрушениях нет. Оставайтесь в укрытиях.
Ждем официальную информацию от ОВА утром.
Карта воздушных тревог:
Помимо Днепра о взрывах сообщали в Одессе, Николаевской области, и на западе Украины.
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