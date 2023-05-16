Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре продолжают развивать пилотный проект социального жилья для мариупольцев

В Днепре продолжают развивать пилотный проект социального жилья для мариупольцев

Сегодня 16:01
просмотров

Посол Франции в Украине назвал пилотный проект социального жилья для мариупольцев в Днепре образцом для дальнейшей работы.

Новости Днепра про В Днепре продолжают развивать пилотный проект социального жилья для мариупольцев

Еще семь семей из Мариуполя получили жилье в социальном общежитии, которое в Днепре первым в стране открыли в рамках совместной работы двух мэрий и ряда международных доноров. Проект будут развивать дальше — уже запланирован ремонт еще двух общежитий в городе, а дальше будут масштабировать строительство на другие территориальные общины.

Новости Днепра про В Днепре продолжают развивать пилотный проект социального жилья для мариупольцев

«Хочу сказать слова благодарности французскому правительству и французскому народу за поддержку наших мариупольских друзей. Днепр стоял у истоков этой программы. Все, что потребуется от мэрии Днепра, от городских властей, мы будем помогать. Еженедельно мы общаемся с мэром Мариуполя. И Вадим (мэр Мариуполя Вадим Бойченко, — ред.) подтвердит, что любые вопросы, с которыми мэрия Мариуполя обращалась в мэрию Днепра, решались в кратчайшие сроки», — отметил мэр Днепра Борис Филатов.

В настоящее время известно, что правительство Франции направит 7,1 млн евро для обеспечения временным социальным жильем более тысячи переселенцев из Мариуполя в общей сложности девяти общежитиях по всей стране.

«Наше сотрудничество, наша работа продолжается. Мы получили возможность сегодня дать больше мариупольцам. Во время войны создали то жилье, которое сейчас очень уместно, и главное, что оно своевременно. И в конце этого года 330 семей получат долгожданные дома», — сказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Со своей стороны Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен подчеркнул: воплощенная в Днепре инициатива должна быть примером для дальнейшей работы по созданию социального жилья для переселенцев — прежде всего тех, кого россия лишила домов в Мариуполе: «Я поражен той поддержкой, которую оказывают все привлеченные партнеры — Международная организация по миграции, мэрия Мариуполя, мэрия Днепра, Фонд Рината Ахметова. Это отличный образец, который нужно распространять повсюду, где в этом есть необходимость».

Екатерина Гребенникова заселяется в новое жилье вместе с матерью, мужем и двумя детьми. «Мы сразу приехали из Мариуполя, бежали сюда (в Днепр, — ред.). Уже видели новую комнату, очень нравится. Современный ремонт, все хорошо сделано. Спасибо, что получили такую возможность», — рассказывает женщина и отмечает: однажды они с семьей обязательно вернутся в новый, свободный Мариуполь.

Новости Днепра про В Днепре продолжают развивать пилотный проект социального жилья для мариупольцевУкраїнська Новости Днепра про В Днепре продолжают развивать пилотный проект социального жилья для мариупольцевРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    В Одессе умерли 4-летние близнецы: отравились неизвестным веществом
    В Одессе умерли 4-летние близнецы: отравились неизвестным веществом

    В Одессе 4-летние близнецы умерли, отравившись неизвестным веществом.

    Сегодня 15:10
    0
    просмотров
    Кладбище, первые 9-ти этажки и речка в коллекторе: история Воскресенской улицы в Днепре (ФОТО)
    Кладбище, первые 9-ти этажки и речка в коллекторе: история Воскресенской улицы в Днепре (ФОТО)

    Улица Воскресенская в Днепре является одной из самых старых. Раньше часть ее называлась сначала Проточной, так как недалеко от нее протекала река Половица, позже заключенная в подземный коллектор, а потом Клубной – это название территория получила из-за расположенного на ней…

    Сегодня 14:52
    просмотров
    В центре Днепра появится здание, составленное из двух десятков контейнеров: для чего оно
    В центре Днепра появится здание, составленное из двух десятков контейнеров: для чего оно

    В Днепр переедет "Модуль временности".

    Сегодня 14:11
    просмотров
    В Днепре двое мужчин украли у военнослужащего 700 тыс. гривен
    В Днепре двое мужчин украли у военнослужащего 700 тыс. гривен

    12 мая в полицию обратился военный. Он сообщил, что у него с карты украли 700 тысяч гривен.

    Сегодня 13:38
    2
    просмотров
    В трамвае в Днепре заметили пассажира, который вез своей любимой целый куст сирени (ФОТО)
    В трамвае в Днепре заметили пассажира, который вез своей любимой целый куст сирени (ФОТО)

    В Днепре заметили романтика, который вез куст сирени.

    Сегодня 13:23
    просмотров
    В Днепре патрульные обнаружили мотоцикл, который находится в розыске: подробности
    В Днепре патрульные обнаружили мотоцикл, который находится в розыске: подробности

    Ночью во время патрулирования в Новокодакском районе инспекторы заметили мотоцикл, который двигался без государственных номерных знаков.

    Сегодня 13:09
    0
    просмотров
    Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)
    Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)

    В Днепре продают трехэтажный дом с участком на 10 соток в Соборном районе города. Хотят за него 1,2 млн дол или почти 45 млн грн. Судя по описанию и фото, кухня в доме занимает до 30 кв.м. – размер однокомнатной…

    Сегодня 12:33
    0
    просмотров
    В Днепре на Данилы Нечая мужчина стрелял по собакам и людям: комментарий полиции
    В Днепре на Данилы Нечая мужчина стрелял по собакам и людям: комментарий полиции

    На днях на улице Данилы Нечая мужчина устроил стрельбу: стрелял по собакам и даже людям.

    Сегодня 12:27
    1
    просмотров
    Посвятил свою жизнь науке и космосу: в Днепре скончался известный ученый-механик
    Посвятил свою жизнь науке и космосу: в Днепре скончался известный ученый-механик

    В Днепре ушел из жизни известный ученый.

    Сегодня 12:11
    просмотров
    В Днепре поезд насмерть сбил мужчину
    В Днепре поезд насмерть сбил мужчину

    В понедельник, 15 мая, в Днепре произошла трагедия.

    Сегодня 11:46
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх