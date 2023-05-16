В Днепре продолжают развивать пилотный проект социального жилья для мариупольцев

Еще семь семей из Мариуполя получили жилье в социальном общежитии, которое в Днепре первым в стране открыли в рамках совместной работы двух мэрий и ряда международных доноров. Проект будут развивать дальше — уже запланирован ремонт еще двух общежитий в городе, а дальше будут масштабировать строительство на другие территориальные общины.
«Хочу сказать слова благодарности французскому правительству и французскому народу за поддержку наших мариупольских друзей. Днепр стоял у истоков этой программы. Все, что потребуется от мэрии Днепра, от городских властей, мы будем помогать. Еженедельно мы общаемся с мэром Мариуполя. И Вадим (мэр Мариуполя Вадим Бойченко, — ред.) подтвердит, что любые вопросы, с которыми мэрия Мариуполя обращалась в мэрию Днепра, решались в кратчайшие сроки», — отметил мэр Днепра Борис Филатов.
В настоящее время известно, что правительство Франции направит 7,1 млн евро для обеспечения временным социальным жильем более тысячи переселенцев из Мариуполя в общей сложности девяти общежитиях по всей стране.
«Наше сотрудничество, наша работа продолжается. Мы получили возможность сегодня дать больше мариупольцам. Во время войны создали то жилье, которое сейчас очень уместно, и главное, что оно своевременно. И в конце этого года 330 семей получат долгожданные дома», — сказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
Со своей стороны Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен подчеркнул: воплощенная в Днепре инициатива должна быть примером для дальнейшей работы по созданию социального жилья для переселенцев — прежде всего тех, кого россия лишила домов в Мариуполе: «Я поражен той поддержкой, которую оказывают все привлеченные партнеры — Международная организация по миграции, мэрия Мариуполя, мэрия Днепра, Фонд Рината Ахметова. Это отличный образец, который нужно распространять повсюду, где в этом есть необходимость».
Екатерина Гребенникова заселяется в новое жилье вместе с матерью, мужем и двумя детьми. «Мы сразу приехали из Мариуполя, бежали сюда (в Днепр, — ред.). Уже видели новую комнату, очень нравится. Современный ремонт, все хорошо сделано. Спасибо, что получили такую возможность», — рассказывает женщина и отмечает: однажды они с семьей обязательно вернутся в новый, свободный Мариуполь.
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