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В Днепре продают кондитерскую фабрику АВК: сколько просят

Сегодня 11:57
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Имущество днепровской фабрики АВК выставили на аукцион.

Новости Днепра про В Днепре продают кондитерскую фабрику АВК: сколько просят

Об этом говорится в объявлении на сайте государственной платформы по продаже недвижимости СЕТАМ.

Новости Днепра про В Днепре продают кондитерскую фабрику АВК: сколько просят

В объявлении не уточняется, что это имущество компании АВК, однако отмечается, что постройки расположены по адресу улица Журналистов, 11.

На сайте Опендатабот указано, что по этому адресу находится кондитерская фабрика АИК.

Имущество выставили на продажу из-за непогашенного долга. Отмечается, что фабрику будут продавать как ипотеку. Торги должны пройти 31 июля. Начальная стоимость имущества – 82 млн 655 тыс. 197 грн. Это английский аукцион, поэтому цена может вырасти.

Для того чтобы принять участие в аукционе необходимо уплатить гарантийный взнос в размере 4 132 759 гривен. Победителю эти деньги учтут в конечной сумме, а другим участникам вернут в полном объеме.

За эти деньги будущий владелец может получить здания административно-бытового комплекса (6 тыс. 450,1 кв. м), крыльца с навесами, главного корпуса (29 тыс. 232,9 кв. м), эстакады с навесом и крыльцом, холодильно- компрессорного здания (1 тыс. 711,4 кв. м), помещения подготовительного отделения (453 кв. м), временного сарая, весового, состава, градирен, масложироуловителя и прочего.

Новости Днепра про В Днепре продают кондитерскую фабрику АВК: сколько просят

Новости Днепра про В Днепре продают кондитерскую фабрику АВК: сколько просят

Новости Днепра про В Днепре продают кондитерскую фабрику АВК: сколько просят

В то же время, земельный участок под сооружениями не продается, так как принадлежит городу, но находится в праве пользования предприятия.

Заметим, что фабрику выставляют на продажу не в первый раз. В 2020 году ее пытались продать из-за долгов почти за 100 миллионов гривен, но тогда торги отменили. Проблемы с фабриками АВК начались после оккупации Россией части Луганской и Донецкой областей, ведь основное производство продукции АВК располагалось именно так.

После потери доступа к заводам на временно оккупированных территориях главные мощности развернули на днепровской фабрике.

В 2021 компанию признали банкротом, но позже отменили это решение. Тогда же появилась новость о том, что из-за банкротства АВК может закрыть все магазины в Днепре. В 2021 году доход днепровского филиала АВК составил всего 9 миллионов 616 тысяч гривен. В 2020 году цифры были больше — тогда компания заработала 25 миллионов 616 тысяч гривен.

Из открытых источников стало известно, что в 2022 году днепровская фабрика совсем не получала прибыли. Бизнес АВК состоит из нескольких предприятий, поэтому работа корпорации продолжается.

В настоящее время центральный офис АВК находится в Киеве.

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