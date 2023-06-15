В Днепре предлагают убрать мемориал в Севастопольском парке

Такое мнение высказал общественный деятель Сергей Волынец на своей Facebook-странице.
В Днепре продолжают деколонизировать и дерусифицировать названия улиц и убирать памятники деятелям, имеющим русские корни.
По словам Сергея Волынца, в Севастопольском парке возвышается мемориал, посвященный именно русским воинам, участвовавшим в Крымской войне 1853-1856 годов. В то же время в битвах за Севастополь до 50% рекрутов были украинцами.
Среди них выходцами из Украины:
— не менее 55 из 155 офицеров, погибших в городе;
— не менее 25 из 111 кавалеров ордена Святого Георгия, награжденных в 1854-1855 годах за его оборону.
Мемориал посвящен не украинцам, а «русским воинам» с четким идеологическим посылом. В то же время участие украинцев в Крымской войне вовсе не означает, что мы должны героизировать эту войну. Это была война российской империи, а не украинцев… мы были только заложниками ситуации, — отметил Сергей Волынец.
Поэтому деятель предлагает не только сменить табличку, но и полностью демонтировать мемориал. А уже после окончания российско-украинской войны и полной деоккупации Крыма здесь можно обустроить новую зону памяти.
На этот раз памятник будет посвящен Героям Крымской операции и освободителям украинского полуострова от российских оккупантов.
Отметим, что до начала полномасштабной войны Севастопольский парк начали реконструировать. Осенью 2021 года отсюда убрали бюсты участников Севастопольской битвы. Парк собирались разделить на две зоны. Первую – спортивно-рекреационную, где смогут отдыхать и заниматься спортом дети. Второе – историко-мемориальную, где разместят фигуры важных для истории города личностей.
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