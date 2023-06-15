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В Днепре предлагают убрать мемориал в Севастопольском парке

Сегодня 14:10
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В Севастопольском парке необходимо демонтировать мемориал, посвященный "русским воинам".

Новости Днепра про В Днепре предлагают убрать мемориал в Севастопольском парке

Такое мнение высказал общественный деятель Сергей Волынец на своей Facebook-странице.

В Днепре продолжают деколонизировать и дерусифицировать названия улиц и убирать памятники деятелям, имеющим русские корни.

По словам Сергея Волынца, в Севастопольском парке возвышается мемориал, посвященный именно русским воинам, участвовавшим в Крымской войне 1853-1856 годов. В то же время в битвах за Севастополь до 50% рекрутов были украинцами.

Среди них выходцами из Украины:
— не менее 55 из 155 офицеров, погибших в городе;
— не менее 25 из 111 кавалеров ордена Святого Георгия, награжденных в 1854-1855 годах за его оборону.

Мемориал посвящен не украинцам, а «русским воинам» с четким идеологическим посылом. В то же время участие украинцев в Крымской войне вовсе не означает, что мы должны героизировать эту войну. Это была война российской империи, а не украинцев… мы были только заложниками ситуации, — отметил Сергей Волынец.

Поэтому деятель предлагает не только сменить табличку, но и полностью демонтировать мемориал. А уже после окончания российско-украинской войны и полной деоккупации Крыма здесь можно обустроить новую зону памяти.

На этот раз памятник будет посвящен Героям Крымской операции и освободителям украинского полуострова от российских оккупантов.

Новости Днепра про В Днепре предлагают убрать мемориал в Севастопольском парке

Отметим, что до начала полномасштабной войны Севастопольский парк начали реконструировать. Осенью 2021 года отсюда убрали бюсты участников Севастопольской битвы. Парк собирались разделить на две зоны. Первую – спортивно-рекреационную, где смогут отдыхать и заниматься спортом дети. Второе – историко-мемориальную, где разместят фигуры важных для истории города личностей.

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