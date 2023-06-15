В Днепре предлагают убрать мемориал в Севастопольском парке

Такое мнение высказал общественный деятель Сергей Волынец на своей Facebook-странице.

В Днепре продолжают деколонизировать и дерусифицировать названия улиц и убирать памятники деятелям, имеющим русские корни.

По словам Сергея Волынца, в Севастопольском парке возвышается мемориал, посвященный именно русским воинам, участвовавшим в Крымской войне 1853-1856 годов. В то же время в битвах за Севастополь до 50% рекрутов были украинцами.

Среди них выходцами из Украины:

— не менее 55 из 155 офицеров, погибших в городе;

— не менее 25 из 111 кавалеров ордена Святого Георгия, награжденных в 1854-1855 годах за его оборону.

Мемориал посвящен не украинцам, а «русским воинам» с четким идеологическим посылом. В то же время участие украинцев в Крымской войне вовсе не означает, что мы должны героизировать эту войну. Это была война российской империи, а не украинцев… мы были только заложниками ситуации, — отметил Сергей Волынец.

Поэтому деятель предлагает не только сменить табличку, но и полностью демонтировать мемориал. А уже после окончания российско-украинской войны и полной деоккупации Крыма здесь можно обустроить новую зону памяти.

На этот раз памятник будет посвящен Героям Крымской операции и освободителям украинского полуострова от российских оккупантов.