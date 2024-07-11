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  • В Днепре предлагали сломать конечности во избежание мобилизации: поможет ли это получить отсрочку

В Днепре предлагали сломать конечности во избежание мобилизации: поможет ли это получить отсрочку

Сегодня 14:21
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В Днепре предлагали за деньги сломать концовку, что могло бы помочь избежать мобилизации.

Новости Днепра про В Днепре предлагали сломать конечности во избежание мобилизации: поможет ли это получить отсрочку

Такое объявление разместили на OLX. Его автор предлагал военнообязанным сломать концовку за деньги и таким образом «быстро и профессионально» получить отсрочку. Отмечалось, что процедуру проведет опытный врач. А в услуги также входила качественная анестезия и скидка при повторном обращении.

“Быстро и профессионально предоставляю отсрочку. Уникальная возможность избежать мобилизации, не покидая страну. Профильное медицинское образование, точечное влияние, использование качественной анестезии, отслеживание состояния во время восстановления, помощь при оформлении соответствующих документов, при повторном обращении — скидка, цена договорная, зависит от места перелома”, — говорилось в объявлении.

Фотографиями объявления поделились в местных телеграмм-каналах. Впрочем, на 10 июля его уже удалили с платформы ОLX.

Новости Днепра про В Днепре предлагали сломать конечности во избежание мобилизации: поможет ли это получить отсрочку

Новости Днепра про В Днепре предлагали сломать конечности во избежание мобилизации: поможет ли это получить отсрочку

Можно ли получить отсрочку из-за перелома конечности

В Положении о военно-врачебной комиссии (ВЛК) говорится, что такие показатели, как травмы верхних и нижних конечностей, переломы костей, травматическое повреждение кровеносных сосудов, переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза, соответствуют ст.78 расписания болезней , которая в зависимости от степени нарушения функций — незначительные, умеренные или значительные — предполагает как непригодность к службе с исключением из военного учета, так и пригодность только в подразделениях обеспечения или «полную» пригодность. Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.

“Например, если травмы привели к таким последствиям как потери конечности или к расстройствам сенсорных систем (это нарушение слуха, зрения, обоняния, вкуса, ощущения равновесия), голосообразования и речи, к частым эпилептическим приступам и т.д., то в таком случае возможна непригодность с исключением из учета”, — рассказала ТСН Марина Бекало.

Она добавила, если травма незначительна и подлежит консервативному лечению (то есть неоперативному вмешательству), то такой мужчина будет признан пригодным к службе. Если травма нуждается в хирургическом лечении, ВЛК применяет ст. 81 расписания болезней, которая предусматривает временную непригодность, по которой можно получить отсрочку от 6-12 месяцев.

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Новости Днепра про В Днепре предлагали сломать конечности во избежание мобилизации: поможет ли это получить отсрочкуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре предлагали сломать конечности во избежание мобилизации: поможет ли это получить отсрочкуРусский

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