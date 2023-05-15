В Днепре пожар уничтожил дачный дом (ФОТО)

К месту вызова привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

В результате пожара уничтожены вещи домашнего обихода и конструкции одноэтажного дачного дома на общей площади 30 кв.м.

Прибывшие на место спасатели установили, что огнем охвачен одноэтажный дачный домик. Огонь охватил внутреннее пространство здания и опрокинулся на крышу.

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