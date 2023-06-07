В Днепре появится новый поезд-укрытие

Еще один поезд-укрытие добавят на одну из станций метро.

Об этом говорится на сайте горсовета.

Днепровское метро во время воздушных тревог используется как укрытие. Как рассказали днепряне, ночью там собирается много людей, желающих пересидеть опасность в подземке. В частности, на станции Покровской людей настолько много, что семьи с детьми вынуждены сидеть на полу, потому что не на всех хватает скамеек.

В департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета ответили на обращение горожан.

По станции «Покровская» дополнительно установят 7 скамеек типа «Метро», а в выходные дни (с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник) на ночь на станции оставят второй поезд для размещения находящихся в укрытии граждан. Это позволит увеличить количество сидячих мест в будние дни на 35 мест, а ночью выходных дней на 155 мест.

В горсовете отметили, что один поезд уже используется как укрытие в днепровском метро.

Напомним, ранее мы сообщали, что в днепровском метро появятся скамьи-кровати.

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