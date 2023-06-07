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В Днепре появится новый поезд-укрытие

Сегодня 12:41
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Еще один поезд-укрытие добавят на одну из станций метро.

Новости Днепра про В Днепре появится новый поезд-укрытие

Об этом говорится на сайте горсовета.

Днепровское метро во время воздушных тревог используется как укрытие. Как рассказали днепряне, ночью там собирается много людей, желающих пересидеть опасность в подземке. В частности, на станции Покровской людей настолько много, что семьи с детьми вынуждены сидеть на полу, потому что не на всех хватает скамеек.

В департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета ответили на обращение горожан.

По станции «Покровская» дополнительно установят 7 скамеек типа «Метро», а в выходные дни (с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник) на ночь на станции оставят второй поезд для размещения находящихся в укрытии граждан. Это позволит увеличить количество сидячих мест в будние дни на 35 мест, а ночью выходных дней на 155 мест.

В горсовете отметили, что один поезд уже используется как укрытие в днепровском метро.

Напомним, ранее мы сообщали, что в днепровском метро появятся скамьи-кровати.

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