В Днепре появились улицы Героев УПА и Вартовых Неба: подробности

Сегодня состоялась очередная сессия Днепровского городского совета, во время которой депутаты переименовали еще почти десяток улиц.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Так, теперь вместо Бородинской в ​​Днепре есть улица Вартовых Неба. А улица Камчатская отныне называется Героев УПА.

Хотя года два назад такое в Днепре, пожалуй, было бы даже сложно представить, – заметил Филатов.

Также переименовали улицу Леваневского – теперь она Львовская.

Потому что это красиво. Так что может в славном городе Льва однажды появится и Днепровская улица, – подчеркнул мэр Днепра.

Кроме того, переименовали:

пер. Баженова — пер. Терноватый Яр;

ул. Маршала Малиновского – ул. Солнечная Набережная;

ул. Минская – ул. Менская;

ул. Чебоксарская – ул. Коростенская.

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