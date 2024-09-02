В Днепре появились «патриотические воришки»

Об странной краже за которую и не хочется ругать вора рассказали в Молодежном центре Днепра.
Как рассказали представители центра, недавно кто-то украл флаг, висевший над помещением, где располагается учреждение.
Причем! Не просто сняли флаг, а выкрутили черенок вместе с креплениями. Остались сами дырочки в стене, — комментируют событие в Молодежном центре.
Администрация говорит, что работники сначала расстроились воровством, но потом даже немного обрадовались.
Ибо у кого дома +1 сине-желтый флаг с хорошей энергетикой. Этот флаг радовал нас не один месяц. Хотя, конечно, осуждаем именно такой способ его получения, — говорится в сообщении.
Неизвестных, укравших флаг, прозвали патриотическими воришками.
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