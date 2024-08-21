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В Днепре появились два новых сквера

Сегодня 16:15
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В Днепре появилось два новых сквера.

Новости Днепра про В Днепре появились два новых сквера

В городе появились два новых сквера, названные в честь Героя Украины и дипломата. Соответствующее решение было принято депутатами во время 54-й сессии городского совета.

В Днепре скверу по просп. Героям в районе домов № 32, 40 присвоено название — Евгения Енина. В честь украинского дипломата и юриста, родившегося в Днепре. Мужчина погиб в авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 года.

Кроме того, зеленая зона по ул. Михаила Грушевского в районе дома №70 получила название – сквер Назара Боровицкого.

Назар Боровицкий — офицер ГУР МО Украины. Дважды участник операции по авиапрорыву на «Азовсталь». 5 апреля 2022 года во время выполнения боевой задачи мужчина погиб. За исключительную победу ему присвоено высшее почетное звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (посмертно).

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