В Днепре появился свой бесплатный «Буковель»

Жители Березановки вывели зимний отдых на новый уровень и обустроили свой импровизированный «Буковель».
Пока на улице еще лежал пушистый снег, жители микрорайона в окрестностях Днепра решили не тратить попусту время, поэтому взяв санки и другие принадлежности для зимнего катания, вышли на улицу.
Жительница района опубликовала видео своих приключений на одной из горок Березановки.
Березановский Буковель, – прокомментировали видео в сети.
Народный курорт привлек внимание и детей, и взрослых, с удовольствием спускавшихся с местных горок.
Конечно, до самого известного в Украине курорта Березановском еще далеко, однако наш бесплатный и к нему далеко ехать не надо.
Напомним, ранее жители ж/м Покровский оконфузились из-за катания детей с горки. Вблизи одного из супермаркетов, где недавно открыли Аллею в честь павших во время российско-украинской войны военных, дети играли среди деревьев, которые жены и матери погибших высаживали в память о своих мужьях и сыновьях. Это возмутило родственников павших бойцов, поскольку дети катаясь, задевали саженцы и вырывали их с корнями.
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