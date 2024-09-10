В Днепре появился новый пешеходный мост: где находится

В центре Днепра построили новый пешеходный мост.

Пешеходный мост построили на улице Харьковской между ТЦ «Мост Сити» и ТДЦ «Перекресток». Надземный переход будет связывать два торговых центра. Вскоре там установят выразительную подсветку, стеклянную оболочку и другие текстурные элементы.

Об этом сообщила один из авторов проекта и архитектор Наталья Каширина на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что по завершении строительства делового центра улицу озеленят и расширят тротуарную зону. Также там будут элементы мобильности.

“Пешеходный мост с одной стороны опирается на ТДЦ Перекресток, с другой – на опору в районе прифасадной зоны Мост Сити. Продолжение следует озеленение улицы и расширение тротуарной зоны с необходимыми элементами мобильности, выделение транзитной зоны пешеходов”, — написала Наталья Каширина.

Напомним, ранее мы писали, что открыть надземный переход могут вместе с началом работы ТДЦ «Перекресток», который активно строят. Это может произойти в сентябре 2025 года. Переход будет высотой до 17 м и шириной 4х4 метра. Он будет утеплен. Цокольный и первые два этажа нового ТДЦ займут магазины, а в помещениях с третьего по девятнадцатый этаж будут офисы.

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