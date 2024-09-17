В Днепре появился новый мини-сквер «Семейный»: где находится и как выглядит

В Днепре в Новокодацком районе появился новый скверик.

Мини-сквер «Семейный» построили на ж/м Парус на улице Гидропарковой и открыли 14 сентября в День города. Такое название для него избрали жители массива с помощью опроса. Здесь есть ограждения, освещение, детские МАФы, качели и тренажеры.

Об этом сообщил депутат Северин Маринчук на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фото и видео, на которых видно, как выглядит сквер сейчас.

Северин Маринчук также призвал жителей не разрешать детям крушить обустройство.

“Сегодня ко дню города мы решили все-таки его достроить (добавив ограждения, освещения и детские МАФы), так как у детей должно быть достойное детство, не смотря ни на что, потому что дети это наше будущее! Название для сквера «Семейный» было выбрано в группе района путем голосования», – написал Северин Маринчук.

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