В Днепре появился новый ботанический сад, но есть нюанс

На ж/м Тополь появился маленький ботанический сад.

На жилом массиве Тополь-3 создали маленький ботанический сад. Конечно, ему еще далеко до ботсада, который располагается на территории ДНУ, но это тоже довольно интересная зеленая зона, созданная заботливыми руками детей, их родителей и педагогов.

В импровизированном ботсаду растут десятки разных видов деревьев, кустарников и трав. Многие растения радуют взгляд обильным цветением. Там есть своя пасека и даже пара аистов (правда, игрушечных), об этом рассказали в Facebook-сообществе «Шевченковский район. Тополь-1-2-3».

Местные жители поделились фотографиями маленького ботсада.

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