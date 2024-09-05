В Днепре появился новый ботанический сад, но есть нюанс

На жилом массиве Тополь-3 создали маленький ботанический сад. Конечно, ему еще далеко до ботсада, который располагается на территории ДНУ, но это тоже довольно интересная зеленая зона, созданная заботливыми руками детей, их родителей и педагогов.
В импровизированном ботсаду растут десятки разных видов деревьев, кустарников и трав. Многие растения радуют взгляд обильным цветением. Там есть своя пасека и даже пара аистов (правда, игрушечных), об этом рассказали в Facebook-сообществе «Шевченковский район. Тополь-1-2-3».
Местные жители поделились фотографиями маленького ботсада.
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