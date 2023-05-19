В Днепре появилось керамическое панно «Дике поле”

Арт-объект напоминает разные кусочки плитки, которые соединили между собой.

На панно можно увидеть вышивку различных культур нашего региона. В частности, листья, цветочки, детали определенных районов области.

Арт-объект двух наших скульпторов, надежды Отряжой и Федора Бушманова. Об этом пишет Информатор.

Во Всемирный день вышиванки, 18 мая, в Днепре открыли новый арт-объект “Дике поле”.

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