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  • В Днепре появилась интерактивная карта, где можно посмотреть адреса скважин и бочонков с водой

В Днепре появилась интерактивная карта, где можно посмотреть адреса скважин и бочонков с водой

Сегодня 16:05
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В Днепре создали онлайн-карту, где можно посмотреть расположение бочек с водой.

Новости Днепра про В Днепре появилась интерактивная карта, где можно посмотреть адреса скважин и бочонков с водой

В Днепре готовятся к очередному блекауту и ​​создали интерактивную карту, где можно посмотреть расположение бочек с водой (если вы живете на правом берегу) и скважин (если на левом).

В основном бочки с водой разместили на базе школ и детских садов на правом берегу. Это сделано для того, чтобы следить за емкостями.

Сейчас в Днепре разместили 40 бочонков с водой. Позже прибавится еще 30. Для удобства теперь есть онлайн-карта, где можно найти ближайшую точку с водой.

Скважин на левом берегу пока немного, но в ближайшее время установят больше.

Зеленым цветом заметили те места, где бочки и скважины уже готовы к использованию, а синим, где их только планируют установить.

Интерактиврую карту можна найти тут.

Новости Днепра про В Днепре появилась интерактивная карта, где можно посмотреть адреса скважин и бочонков с водой

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