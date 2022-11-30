В Днепре появилась интерактивная карта, где можно посмотреть адреса скважин и бочонков с водой

В Днепре готовятся к очередному блекауту и создали интерактивную карту, где можно посмотреть расположение бочек с водой (если вы живете на правом берегу) и скважин (если на левом).
В основном бочки с водой разместили на базе школ и детских садов на правом берегу. Это сделано для того, чтобы следить за емкостями.
Сейчас в Днепре разместили 40 бочонков с водой. Позже прибавится еще 30. Для удобства теперь есть онлайн-карта, где можно найти ближайшую точку с водой.
Скважин на левом берегу пока немного, но в ближайшее время установят больше.
Зеленым цветом заметили те места, где бочки и скважины уже готовы к использованию, а синим, где их только планируют установить.
Интерактиврую карту можна найти тут.
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