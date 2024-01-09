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В Днепре появилась маршрутка с «повышенным комфортом»

Сегодня 13:56
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В Днепре появилась маршрутка с ВИП-местом.

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Как сообщают днепряне, на маршруте №87А курсирует маршрутка «с повышенным комфортом».

В маршрутке, которая ездит через несколько районов Днепра, решили повысить комфорт пассажиров, поэтому в конце салона расположено специальное ВИП-место. Вместо сиденья там стоит стульчик.

Горожане предполагают, что таким образом водитель позаботился о пассажирах, ведь обычно здесь едут стоя. Правда, держаться придется за перила, поскольку стульчик не припаян к полу, поэтому его может качать по салону.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре возле вокзала на трамвайных рельсах сломался автомобиль.

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