В Днепре появятся новые проезды: где и как будут называться

Заметим, что схемы подписаны руководителями профильных департаментов, но само решение еще не подписано мэром, поэтому оно еще не окончательно.

Увидеть, где расположены проезды можно на схеме ниже:

Об этом говорится в тексте проекта решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

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