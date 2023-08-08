В Днепре появятся новые проезды: где и как будут называться

Об этом говорится в тексте проекта решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.
Три проезда в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра получат название.
Новые проезды будут расположены на следующих локациях:
Соответствующие изменения внесут в градостроительный кадастр, геофонды и Адресный план города.
Увидеть, где расположены проезды можно на схеме ниже:
Заметим, что схемы подписаны руководителями профильных департаментов, но само решение еще не подписано мэром, поэтому оно еще не окончательно.
Читайте также:
Автор:
В Днепре второй раз нуждается в помощи кошка, которая из-за…
В Днепре разоблачили предпринимателя, который завозил в Украину продукцию из…
Сегодня в мире отмечается Всемирный день кошек. Инициатором проведения такого…
Все из-за болезни, которой болеет птица.
Жуткая история произошла в итальянской Ломбардии. Там мужчину задавило тысячей шайб твердого сыра.
В Днепре второй раз нуждается в помощи кошка, которая из-за травмы потеряла способность есть и пить.
В Днепре разоблачили предпринимателя, который завозил в Украину продукцию из подсанкционного Ирана.
Сегодня, 8 августа, на Сичеславской Набережной в воде заметили тело мужчины.
Сегодня в мире отмечается Всемирный день кошек. Инициатором проведения такого дня в 2002 году стал Международный фонд Animal Welfare. Коты делают жизнь своих хозяев веселее и ярче. По статистике, домашние кошки есть у 80% из всех тех, кто содержит дома…
Все из-за болезни, которой болеет птица.
В Днепропетровской области убийца два года скрывался от правосудия, но недавно его задержали.
Злоумышленников разыскивают.
В Украину через Польшу завезли опасные авокадо.
В Днепре много старинных зданий хранят свою историю и легенды. Часть старинных домов находятся в полузапущенном состоянии, с верхних этажей падают части фасада, им требуется ремонт и реставрация.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!